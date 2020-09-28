https://ria.ru/20200928/karabakh-1577867478.html

Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, заявил... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:04

2020-09-28T10:04

2020-09-28T10:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_0:86:2000:1211_1400x0_80_0_0_9e1022990ebcd8e58d57d8fcda3a5c07.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Эскалация конфликта между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", - сказал он.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html

1

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. 2020-09-28T10:04 true PT2M13S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире