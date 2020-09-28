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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577867478.html
Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:04
2020-09-28T10:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Эскалация конфликта между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", - сказал он.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html
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нагорный карабах
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
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нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

10:04 28.09.2020 (обновлено: 10:16 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 17:49Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинВ мире
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