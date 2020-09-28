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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577863958.html
В Карабахе создали оперштаб для координации тыла и армии
Оперативный штаб создан в непризнанной Нагорно-Карабахской республике для координации работ органов тыла и Армии обороны на фоне обострения обстановки в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T08:32
2020-09-28T08:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Оперативный штаб создан в непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> для координации работ органов тыла и Армии обороны на фоне обострения обстановки в Карабахе.По его словам, в состав оперативного штаба включены министры сельского хозяйства, экономики и производственной инфраструктуры, территориального управления и развития, директор государственной службы по чрезвычайным положениям.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577853638.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Карабахе создали оперштаб для координации тыла и армии

08:32 28.09.2020
2624
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Оперативный штаб создан в непризнанной Нагорно-Карабахской республике для координации работ органов тыла и Армии обороны на фоне обострения обстановки в Карабахе.
"Распоряжением президента Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для координации тыловых работ госорганов и Армии обороны создан оперативный штаб во главе с государственным министром (руководитель правительства – ред.) Григорием Мартиросяном", - написал в Facebook в понедельник пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
По его словам, в состав оперативного штаба включены министры сельского хозяйства, экономики и производственной инфраструктуры, территориального управления и развития, директор государственной службы по чрезвычайным положениям.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Горящая военная техника армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 19:20
Эксперт просчитал сценарий развития эскалации в Нагорном Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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