В Карабахе создали оперштаб для координации тыла и армии
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Оперативный штаб создан в непризнанной Нагорно-Карабахской республике для координации работ органов тыла и Армии обороны на фоне обострения обстановки в Карабахе.
"Распоряжением президента Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) для координации тыловых работ госорганов и Армии обороны создан оперативный штаб во главе с государственным министром (руководитель правительства – ред.) Григорием Мартиросяном", - написал в Facebook в понедельник пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
По его словам, в состав оперативного штаба включены министры сельского хозяйства, экономики и производственной инфраструктуры, территориального управления и развития, директор государственной службы по чрезвычайным положениям.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
27 сентября, 19:20Эксперт просчитал сценарий развития эскалации в Нагорном Карабахе