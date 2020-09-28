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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577862968.html
Власти непризнанной НКР заявили о гибели уже более 30 военных в Карабахе
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели еще 15 военных во время боев на линии соприкосновения. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:40
2020-09-28T07:40
ереван
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило о гибели еще 15 военных во время боев на линии соприкосновения.Ранее в ведомстве заявляли о 16 погибших."Двадцать седьмого сентября во время боев с противником погибли еще 15 военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны. Там же приводятся имена погибшихВ воскресенье утром МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/bolnitsy-1577862221.html
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ереван
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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ереван, обсе, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Власти непризнанной НКР заявили о гибели уже более 30 военных в Карабахе

07:40 28.09.2020
3232
© REUTERS / StaffАрмянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели еще 15 военных во время боев на линии соприкосновения.
Ранее в ведомстве заявляли о 16 погибших.
"Двадцать седьмого сентября во время боев с противником погибли еще 15 военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны. Там же приводятся имена погибших
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Больница в Армении - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 06:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЕреванОБСЕНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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