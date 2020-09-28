https://ria.ru/20200928/karabakh-1577860686.html

Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны

Министерство обороны Армении опубликовало видео обстрела колонны азербайджанской военной техники во время боев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:43

2020-09-28T01:43

2020-09-28T01:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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Опубликованы кадры уничтожения азербайджанской военной колонны

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> опубликовало видео обстрела колонны азербайджанской военной техники во время боев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> потерял около тридцати танков и единиц бронетехники, также сообщалось о захвате 11 экземпляров силами Армии обороны Карабаха, фотографию одного из которых разместила в своем Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> эти сообщения пока не прокомментировали.В первой части ролика видны удары по отдельным бронемашинам. Во второй части показана оказавшаяся под обстрелом колонна военной техники на узкой горной дороге. Машины в начале и конце колонны горят, бронетехника в центре оказалась заблокирована между ними. Большая часть из попавшей на кадры техники уже также подверглась обстрелу, две машины пытаются столкнуть обездвиженные экипажи в сторону и уехать.В Баку и Ереване обвиняют в обстрелах друг друга. В Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявляют, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана. Баку утверждает, что огонь открыли армянские силы, а азербайджанские войска начали контрнаступательную операцию. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.

https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире