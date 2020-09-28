https://ria.ru/20200928/forum-1577860776.html

Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19

Седьмой Форум регионов России и Белоруссии пройдет 28-29 сентября, мероприятие впервые организовано в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T01:36

2020-09-28T01:36

2020-09-28T01:36

наталья кочанова

россия

форум регионов россии и беларуси

валентина матвиенко

александр лукашенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

владимир путин

москва

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https://cdn24.img.ria.ru/images/155666/20/1556662006_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fe3aa46f1c108e8ab1999861198d176a.jpg

<strong>МИНСК, 28 сен - РИА Новости.</strong> Седьмой <a href="https://ria.ru/event_Forum_regionov_Rossii_i_Belarusi" target="_blank">Форум регионов России и Белоруссии</a> пройдет 28-29 сентября, мероприятие впервые организовано в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.Первый форум регионов двух стран состоялся в 2014 году в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Затем он проходил в Сочи, Минске, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Могилеве и Санкт-Петербурге. За эти годы сторонами было подписано более 300 соглашений о сотрудничестве, а сумма коммерческих контрактов достигла 2 миллиардов долларов. Все без исключения предыдущие форумы проходили очно.На этот раз стороны сошлись на встречах в режиме видеоконференции, хотя изначально предполагалось, что форум будет проходить в Минске и <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>. Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций в связи с регистрируемым ростом числа случаев заражения COVID-19 и с учетом рекомендаций <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Члены оргкомитета форума пришли к согласию, что именно онлайн-формат будет адекватен эпидемиологической обстановке и не будет подвергать дополнительному риску здоровье российских, белорусских парламентариев и других участников. "Содержательная, смысловая составляющая форума не претерпит изменений, вся его программа будет выполнена", - заявляли организаторы.День первый, секцииВ нынешнем году, ознаменованном 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, темой мероприятия станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> и России".В первый день представители двух стран примут участие в работе секционных заседаний по пяти тематическим направлениям. Как сообщал вице-спикер верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко, с обеих сторон ожидается участие около 1,5 тысячи человек.Секции будут посвящены следующим темам: парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов; совместные проекты как фактор стабильного экономического развития двух стран; подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности; создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи для устойчивого развития регионов; расширение совместных усилий по противодействию героизации нацизма на международных площадках.Кроме того, программой в первый день запланированы седьмое заседание межпарламентской комиссии верхних палат парламента Белоруссии и России по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов, а также заседание экспертной сессии высокого уровня на тему "Образование как основа сохранения обшей исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".День второй, пленарное заседаниеЦентральным мероприятием форума, как и в предыдущие годы, станет пленарное заседание, которое откроют спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и ее белорусская коллега - спикер Совета Республики <a href="http://ria.ru/person_natalya-kochanova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Кочанова</a>. В пленарном заседании с обеих сторон предполагается участие около 300 человек.Президенты РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> традиционно присутствуют на пленарном заседании форума регионов, в этом году, еще до изменения формата мероприятия, им также были направлены приглашения. При этом пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявлял, что в графике Путина нет поездки на форум в Минск, но к участникам мероприятия он так или иначе обратится.В рамках VII Форума регионов планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческих контрактов, других документов о партнерстве. В общей сложности к подписанию на различных площадках готовятся около 70 соглашений на сумму не менее 700 миллионов долларов, что может превысить прошлогодние показатели примерно на 150 миллионов долларов. Наиболее крупный - контракт между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" на сумму свыше 30 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200925/forum-1577761040.html

https://ria.ru/20200923/rapota-1577658648.html

https://ria.ru/20200926/forum-1577813464.html

россия

москва

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья кочанова, россия, форум регионов россии и беларуси, валентина матвиенко, александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, владимир путин, москва, белоруссия, в мире