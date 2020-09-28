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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577918100.html
Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе
Нынешняя эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном является частью более широкой стратегии дестабилизации, проводимой руководством Турции, РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T23:23
2020-09-28T23:23
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
реджеп тайип эрдоган
италия
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ГЕНУЯ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Нынешняя эскалация вооруженного конфликта между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Арменией </a>и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном </a>является частью более широкой стратегии дестабилизации, проводимой руководством Турции, заявил РИА Новости депутат от итальянской партии "Лига" Джулио Чентемеро."Вмешательство уже имеет место. Я считаю, что этот внезапный конфликт является частью созданной (президентом Турции Реджепом Тайипом) <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Эрдоганом</a> стратегии дестабилизации", - сказал Чентемеро.По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе представляет опасность для Европы и происходит в момент, когда турецкий президент "дестабилизирует (ситуацию) в регионе Восточного Средиземноморья"."Дестабилизация на Южном Кавказе именно в тот исторический момент, когда Армения и Нагорный Карабах принимают множество сирийских беженцев, тем самым облегчая очень серьезную проблему, а Ереван проводит демократические реформы, превращая Армению в связующее звено между Востоком и Западом, будет означать ослабление Европы в целом и принесет выгоду только Турции",- подчеркнул Чентемеро.По мнению собеседника агентства, Евросоюзу необходимо призвать Турцию воздержаться от какого-либо участия в конфликте.Посол Армении в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a> ранее заявил в интервью РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
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италия
азербайджан
армения
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реджеп тайип эрдоган, италия, азербайджан, армения, в мире

Итальянский депутат обвинил Эрдогана в эскалации в Карабахе

23:23 28.09.2020
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© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
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ГЕНУЯ, 28 сен - РИА Новости. Нынешняя эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном является частью более широкой стратегии дестабилизации, проводимой руководством Турции, заявил РИА Новости депутат от итальянской партии "Лига" Джулио Чентемеро.
"Вмешательство уже имеет место. Я считаю, что этот внезапный конфликт является частью созданной (президентом Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом стратегии дестабилизации", - сказал Чентемеро.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 16:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эрдоган заявил об "оккупации" Арменией территорий Азербайджана
По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе представляет опасность для Европы и происходит в момент, когда турецкий президент "дестабилизирует (ситуацию) в регионе Восточного Средиземноморья".
"Дестабилизация на Южном Кавказе именно в тот исторический момент, когда Армения и Нагорный Карабах принимают множество сирийских беженцев, тем самым облегчая очень серьезную проблему, а Ереван проводит демократические реформы, превращая Армению в связующее звено между Востоком и Западом, будет означать ослабление Европы в целом и принесет выгоду только Турции",- подчеркнул Чентемеро.
По мнению собеседника агентства, Евросоюзу необходимо призвать Турцию воздержаться от какого-либо участия в конфликте.
Посол Армении в России Вардан Тоганян ранее заявил в интервью РИА Новости, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе на стороне Баку.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРеджеп Тайип ЭрдоганИталияАзербайджанАрменияВ мире
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