https://ria.ru/20200928/erdogan-1577888802.html

Эрдоган заявил об "оккупации Арменией территорий Азербайджана"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель". РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:31

2020-09-28T14:31

2020-09-28T16:44

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

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<strong>АНКАРА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган заявил, что настало время "покончить с оккупацией <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> азербайджанских земель"."Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он также обвинил Минскую группу <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> в неспособности решить карабахскую проблему."За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе. — Прим. ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> тысячи грузовиков оружия отправили", — заявил Эрдоган, имея в виду поддержку со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577888557.html

Игорь Земский О втором госперевороте дедушку Путин может и не предупредить 146

saash022004 Турция единственная страна в мире, которая поддерживает войну... 139

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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