https://ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577864496.html

Азербайджан заявил, что занял выгодные высоты вокруг села в Карабахе

МО Азербайджана заявило, что армия заняла выгодные высоты вокруг села Талыш в Карабахе, где с воскресенья обострилась обстановка. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T08:56

2020-09-28T08:56

2020-09-28T12:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что армия заняла выгодные высоты вокруг села Талыш в Карабахе, где с воскресенья обострилась обстановка."Подразделения Азербайджанской Армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которых пытался удержать", - сообщает военное ведомство, добавляя, что несколько выгодных высот вокруг села Талыш было занято, "противник понес большие потери".Видео военной операции размещено на <a href="https://mod.gov.az/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> военного ведомства Азербайджана.Ранее МО Армении опровергло сообщения <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о потерях армянских сил в Карабахе.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577861896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577856296.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире