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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/armeniya-1577914535.html
В Армении ограничили выезд мужчин из страны
Ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из страны введены в Армении из-за действующего военного положения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:43
2020-09-28T20:53
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из страны введены в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> из-за действующего военного положения, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/society/20200928/24649996/Vvedeny-ogranicheniya-na-vyezd-muzhchin-iz-Armenii--KGA-poyasnyaet.html" target="_blank">Sputnik Армения</a>, ссылаясь на комитет гражданской авиации."В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - цитирует агентство сообщение комитета.Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html
в случае большого шухера и россияне побегут так же
35
Почему только россиян выделил? Давай уже все нации выделяй или думаешь в случае большого шухера на западе не побежите в Россию искать убежище? Себя выдели тоже, я думаю врядли в случае большого шухера ты побежишь в военкомат)))
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азербайджан
армения
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60
азербайджан, армения, в мире

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

20:43 28.09.2020 (обновлено: 20:53 28.09.2020)
11522
© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из страны введены в Армении из-за действующего военного положения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на комитет гражданской авиации.
"В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - цитирует агентство сообщение комитета.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах. Азербайджанские бойцы на боевых позициях. Июль, 1992 год - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 20:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
в случае большого шухера и россияне побегут так же
28 сентября, 20:48
Вадим АнтоновВадим Антонов
2002229
Почему только россиян выделил? Давай уже все нации выделяй или думаешь в случае большого шухера на западе не побежите в Россию искать убежище? Себя выдели тоже, я думаю врядли в случае большого шухера ты побежишь в военкомат)))
28 сентября, 21:05
ПАША ПЕТРОВПАША ПЕТРОВ
1830100
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