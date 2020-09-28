https://ria.ru/20200928/armeniya-1577914535.html

В Армении ограничили выезд мужчин из страны

Ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из страны введены в Армении из-за действующего военного положения, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:43

2020-09-28T20:43

2020-09-28T20:53

азербайджан

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Ограничения на выезд мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из страны введены в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> из-за действующего военного положения, передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/society/20200928/24649996/Vvedeny-ogranicheniya-na-vyezd-muzhchin-iz-Armenii--KGA-poyasnyaet.html" target="_blank">Sputnik Армения</a>, ссылаясь на комитет гражданской авиации."В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - цитирует агентство сообщение комитета.Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html

Вадим Антонов в случае большого шухера и россияне побегут так же 35

ПАША ПЕТРОВ Почему только россиян выделил? Давай уже все нации выделяй или думаешь в случае большого шухера на западе не побежите в Россию искать убежище? Себя выдели тоже, я думаю врядли в случае большого шухера ты побежишь в военкомат))) 22

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, в мире