В Карабахе сообщили о десятках раненых мирных жителей из-за обстрелов
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© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Офис защитника прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о десятках раненых в результате обстрелов со стороны Азербайджана.
"Согласно обновленным данным, ударам с применением беспилотников и артиллерийскому обстрелу подверглись все крупные и множество небольших населенных пунктов, в том числе города Степанакерт, Аскеран, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши. Первоначально подтверждена информация о двух погибших и десятках раненых среди гражданского населения. Только в Степанакерте пострадало более 10 человек, в том числе дети и женщины. Представители омбудсмена посетили группу пострадавших в медицинском центре Степанакерта", - говорится в сообщении, размещенном на странице офиса в Facebook.
Отмечается, что помимо многочисленных повреждений инфраструктуры, были также повреждены некоторые школы. "Анализ собранных данных показывает, что вооруженные силы Азербайджана нацелены на мирное население, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявили в офисе омбудсмена.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.