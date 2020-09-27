https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html

Российские ученые предложили новый способ лечения коронавируса

Российские ученые предложили лечить тяжелых больных коронавирусной инфекцией так же, как при отравлении ядами, которые вызывают повышение уровня свободного... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:02

2020-09-27T11:02

2020-09-27T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московский физико-технический институт

российская академия наук

воз

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российские ученые предложили лечить тяжелых больных <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекцией</a> так же, как при отравлении ядами, которые вызывают повышение уровня свободного железа в крови, сообщают "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".Ученые из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе пришли к выводу о том, что COVID-19 можно лечить как отравление гемолитическими ядами, на основе наблюдений китайских исследователей. Ученые из Сычуаньского университета науки и техники и университета Ибин полагают, что COVID-19 обладает гемотоксическим действием. Вирус действует на клетки иммунной системы так, что из молекул гемоглобина вытесняется атом двухвалентного железа. Он попадает в кровь, повреждая клетки сосудов и инициируя образование тромбов. Это приводит к полиорганному поражению. Окисление железа сопровождается образованием опасной активной формы кислорода.Похожее процессы происходят при острых отравлениях гемолитическими ядами, которые вызывают разрушение эритроцитов — клеток, осуществляющих транспортировку кислорода.Ученые отметили, что данных о разрушении эритроцитов или увеличении уровня сывороточного железа у больных коронавирусом нет, однако это можно выявить при помощи клинико-лабораторных признаков. Подтверждение гемотоксического действия коронавируса позволит, по мнению исследователей, расширить терапию против COVID-19 методами очищения организма от свободного железа. Принцип детоксикации организма заключается в связывании метала с другими веществами, чтобы он перестал быть активным. По мнению члена-корреспондента <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Сергея Нетесова, подобную терапию можно включить в комплекс борьбы с инфекцией, но не использовать в качестве самостоятельного лечения. Он напомнил, что интоксикация появляется при любой серьезной инфекции, против этого используют капельницы. С Нетесовым согласен и научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МФТИ</a> Давид Наимзада, который напомнил, что эффективное лечение должно быть комплексным. Детоксикация используется для вывода токсических веществ и влияет на тяжесть течения заболевания и прогноз выздоровления пациента.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено 32,4 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, погибли 985 тысяч человек. В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> с начала эпидемии зарегистрировано 1,151 миллиона случаев заболевания, умерли 20,3 тысячи пациентов, выздоровели более 943 тысяч человек.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html

https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский физико-технический институт, российская академия наук, воз, общество