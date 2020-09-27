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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577858646.html
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T22:19
2020-09-27T22:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
эммануэль макрон
нагорно-карабахская республика
франция
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в телефонной беседе с президентом Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В беседе с Макроном Пашинян обратил внимание собеседника на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость пресечения возможного вмешательства этой страны (в события вокруг Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что Пашинян выразил глубокую озабоченность сложившейся в Карабахе ситуацией и угрозой ее дальнейшего обострения. "В частности, было отмечено, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> идет на провокации, чтобы начать также военные действия и в направлении госграницы с Арменией", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, Макрон заявил о своей обеспокоенности, указав на недопустимость дальнейшего углубления напряженности. По его словам, необходимо принять все меры для прекращения военных действий и разрядки ситуации. "Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> отметил важность активизации усилий Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для восстановления мира в регионе", - говорится в сообщении.В воскресенье утром <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> заявило, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>. Азербайджан заявил, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
Макрон должен уйти! Я так думаю.
16
Пашинян нашел к кому обращаться - Макрон больше интересуется судьбой Навального...
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нагорно-карабахская республика
франция
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, эммануэль макрон, нагорно-карабахская республика, франция, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

22:19 27.09.2020
2477
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В беседе с Макроном Пашинян обратил внимание собеседника на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость пресечения возможного вмешательства этой страны (в события вокруг Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Отмечается, что Пашинян выразил глубокую озабоченность сложившейся в Карабахе ситуацией и угрозой ее дальнейшего обострения. "В частности, было отмечено, что Азербайджан идет на провокации, чтобы начать также военные действия и в направлении госграницы с Арменией", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, Макрон заявил о своей обеспокоенности, указав на недопустимость дальнейшего углубления напряженности. По его словам, необходимо принять все меры для прекращения военных действий и разрядки ситуации. "Президент Франции отметил важность активизации усилий Минской группы ОБСЕ для восстановления мира в регионе", - говорится в сообщении.
В воскресенье утром минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь минобороны Армении заявило, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 20:34Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Азербайджан заявил, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Премьер Армении выступил с обращением к народу
71413139
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянЭммануэль МакронНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияТурцияАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Макрон должен уйти! Я так думаю.
27 сентября, 22:22
Александр АникинАлександр Аникин
1500001
Пашинян нашел к кому обращаться - Макрон больше интересуется судьбой Навального...
27 сентября, 22:22
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
1220001
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