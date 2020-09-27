Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе
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© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В беседе с Макроном Пашинян обратил внимание собеседника на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость пресечения возможного вмешательства этой страны (в события вокруг Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Отмечается, что Пашинян выразил глубокую озабоченность сложившейся в Карабахе ситуацией и угрозой ее дальнейшего обострения. "В частности, было отмечено, что Азербайджан идет на провокации, чтобы начать также военные действия и в направлении госграницы с Арменией", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, Макрон заявил о своей обеспокоенности, указав на недопустимость дальнейшего углубления напряженности. По его словам, необходимо принять все меры для прекращения военных действий и разрядки ситуации. "Президент Франции отметил важность активизации усилий Минской группы ОБСЕ для восстановления мира в регионе", - говорится в сообщении.
В воскресенье утром минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь минобороны Армении заявило, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Азербайджан заявил, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.