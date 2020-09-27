https://ria.ru/20200927/karabakh-1577858646.html

Пашинян обсудил с Макроном ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T22:19

2020-09-27T22:19

2020-09-27T22:19

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

эммануэль макрон

нагорно-карабахская республика

франция

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в телефонной беседе с президентом Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> призвал не допустить вмешательства Турции в конфликт в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В беседе с Макроном Пашинян обратил внимание собеседника на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость пресечения возможного вмешательства этой страны (в события вокруг Карабаха – ред.)", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что Пашинян выразил глубокую озабоченность сложившейся в Карабахе ситуацией и угрозой ее дальнейшего обострения. "В частности, было отмечено, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> идет на провокации, чтобы начать также военные действия и в направлении госграницы с Арменией", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, Макрон заявил о своей обеспокоенности, указав на недопустимость дальнейшего углубления напряженности. По его словам, необходимо принять все меры для прекращения военных действий и разрядки ситуации. "Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> отметил важность активизации усилий Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> для восстановления мира в регионе", - говорится в сообщении.В воскресенье утром <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По данным Баку, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> заявило, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a>. Азербайджан заявил, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html

https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html

Александр Аникин Макрон должен уйти! Я так думаю. 16

Нефертити Васильевна Фишман Пашинян нашел к кому обращаться - Макрон больше интересуется судьбой Навального... 15

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нагорно-карабахская республика

франция

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, эммануэль макрон, нагорно-карабахская республика, франция, турция, азербайджан, армения, в мире