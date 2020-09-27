https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html

Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе

Медиаструктуры Минобороны Армении распространили видео с военной техникой в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T19:37

2020-09-27T19:37

2020-09-27T19:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Медиаструктуры <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> распространили видео с военной техникой в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.На кадрах видны перемещения танков и столпы дыма.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, есть жертвы из числа мирного населения. Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>.Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a>. В Азербайджане такой режим введут в некоторых регионах, власти объявили комендантский час.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Он отметил, что Москва предпримет посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации. <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> также выразил готовность выступить посредником по парламентской линии. Первый зампред комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> подчеркнул необходимость избежать подключения других стран к конфликту.Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.

https://ria.ru/20200927/gorbachev-1577850819.html

https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html

Сергей Норд А чего вдруг Пашинян про Россию вспомнил, он вроде бы в другую сторону поглядывал? Клюнуло? 17

6

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе Медиаструктуры Минобороны Армении распространили кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе 2020-09-27T19:37 true PT1M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире