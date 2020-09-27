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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Медиаструктуры Минобороны Армении распространили видео с военной техникой в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:37
2020-09-27T19:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Медиаструктуры <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> распространили видео с военной техникой в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.На кадрах видны перемещения танков и столпы дыма.Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, есть жертвы из числа мирного населения. Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>.Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a>. В Азербайджане такой режим введут в некоторых регионах, власти объявили комендантский час.Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Он отметил, что Москва предпримет посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации. <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> также выразил готовность выступить посредником по парламентской линии. Первый зампред комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> подчеркнул необходимость избежать подключения других стран к конфликту.Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
https://ria.ru/20200927/gorbachev-1577850819.html
https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html
А чего вдруг Пашинян про Россию вспомнил, он вроде бы в другую сторону поглядывал? Клюнуло?
17
6
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Медиаструктуры Минобороны Армении распространили кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
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россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе

19:37 27.09.2020 (обновлено: 19:41 27.09.2020)
24336
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Медиаструктуры Минобороны Армении распространили видео с военной техникой в Нагорном Карабахе.
На кадрах видны перемещения танков и столпы дыма.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 18:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. Пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян заявил, что населенные пункты подверглись обстрелу со стороны Азербайджана, есть жертвы из числа мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Азербайджане такой режим введут в некоторых регионах, власти объявили комендантский час.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.
Российский МИД призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и перейти к переговорам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Он отметил, что Москва предпримет посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации. Совет Федерации также выразил готовность выступить посредником по парламентской линии. Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул необходимость избежать подключения других стран к конфликту.
Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. В Кремле заявили, что Москва серьезно озабочена возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Российский лидер также подчеркнул необходимость прекращения боевых действий.
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:18Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
389942411
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
А чего вдруг Пашинян про Россию вспомнил, он вроде бы в другую сторону поглядывал? Клюнуло?
27 сентября, 20:48
Сергей НордСергей Норд
1200003
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