https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html

Эксперт оценил вероятность дальнейшей эскалации в Карабахе

Сценарий широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе, которая затронет весь регион - от Черного до Каспийского моря - маловероятен: скорее всего, нас ожидают еще РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:47

2020-09-27T18:47

2020-09-27T18:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

вадим муханов

мгимо

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Сценарий широкомасштабной войны в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, которая затронет весь регион - от Черного до <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a> - маловероятен: скорее всего, нас ожидают еще несколько дней боевых действий, после чего стороны все же сядут за стол переговоров и будет заключено хрупкое перемирие, заявил РИА Новости сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.По его словам, это не позволяет надеяться в ближнесрочной перспективе на то, что конфликт будет действительно урегулирован и что компромисс будет найден.Говоря о дальнейшем развитии событий в Карабахе, Муханов не исключил, что на протяжении еще нескольких дней будут идти острые и тяжелые боевые действия. "Потом, когда стороны выдохнутся, а также когда будет серьезное внешнее воздействие и со стороны минской группы (<a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - ред.) и стран-сопредседателей этой группы на <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, то стороны хотя бы сделают вид, что они готовы сесть за стол переговоров и я надеюсь, что нас ждет перемирие, хоть и хрупкое", - предположил собеседник агентства.При этом он отметил, что разрастание конфликта могло бы затронуть весь регион, но вряд ли это произойдет.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.После обострения ситуации в Карабахе правительство Армении объявило военное положение в стране и мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. Позднее Милли Меджлис (парламент) Азербайджана также принял решение ввести военное положение в ряде городов и регионов страны.Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что не исключает возможность признания независимости Карабаха.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577847216.html

https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, вадим муханов, мгимо, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире