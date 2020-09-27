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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577852401.html
Эксперт оценил вероятность дальнейшей эскалации в Карабахе
Сценарий широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе, которая затронет весь регион - от Черного до Каспийского моря - маловероятен: скорее всего, нас ожидают еще РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:47
2020-09-27T18:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
вадим муханов
мгимо
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Сценарий широкомасштабной войны в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, которая затронет весь регион - от Черного до <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийского моря</a> - маловероятен: скорее всего, нас ожидают еще несколько дней боевых действий, после чего стороны все же сядут за стол переговоров и будет заключено хрупкое перемирие, заявил РИА Новости сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.По его словам, это не позволяет надеяться в ближнесрочной перспективе на то, что конфликт будет действительно урегулирован и что компромисс будет найден.Говоря о дальнейшем развитии событий в Карабахе, Муханов не исключил, что на протяжении еще нескольких дней будут идти острые и тяжелые боевые действия. "Потом, когда стороны выдохнутся, а также когда будет серьезное внешнее воздействие и со стороны минской группы (<a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - ред.) и стран-сопредседателей этой группы на <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, то стороны хотя бы сделают вид, что они готовы сесть за стол переговоров и я надеюсь, что нас ждет перемирие, хоть и хрупкое", - предположил собеседник агентства.При этом он отметил, что разрастание конфликта могло бы затронуть весь регион, но вряд ли это произойдет.В воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.После обострения ситуации в Карабахе правительство Армении объявило военное положение в стране и мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. Позднее Милли Меджлис (парламент) Азербайджана также принял решение ввести военное положение в ряде городов и регионов страны.Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что не исключает возможность признания независимости Карабаха.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577847216.html
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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никол пашинян, вадим муханов, мгимо, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Эксперт оценил вероятность дальнейшей эскалации в Карабахе

18:47 27.09.2020
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© REUTERS / Aziz KarimovВоеннослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку, 27 сентября 2020
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку, 27 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Aziz Karimov
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сценарий широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе, которая затронет весь регион - от Черного до Каспийского моря - маловероятен: скорее всего, нас ожидают еще несколько дней боевых действий, после чего стороны все же сядут за стол переговоров и будет заключено хрупкое перемирие, заявил РИА Новости сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов.

"Каждая эскалация, которая происходит в Карабахе, отдаляет от того, что старый, кровавый конфликт будет урегулирован мирным путем. Стороны конфликта заставляют привыкать к тому, что любые изменения происходят на поле сражения и под пороховой фон. За столом переговоров за последние десятилетия ничего достигнуто не было, а любые серьезные изменения концентрируются вокруг обострения, либо потерь с обеих сторон", - сказал Муханов.

По его словам, это не позволяет надеяться в ближнесрочной перспективе на то, что конфликт будет действительно урегулирован и что компромисс будет найден.

"Рычагов влияния на ситуацию мало. Будем надеяться, что посредничество России в очередной раз приведет к тому, что удастся временно заглушить конфликт и посадить стороны в сотый раз за стол переговоров. Но надежда на то, что когда они будут сидеть за столом переговоров будет достигнут реальный компромисс, на это надежды практически нет", - считает эксперт.

Говоря о дальнейшем развитии событий в Карабахе, Муханов не исключил, что на протяжении еще нескольких дней будут идти острые и тяжелые боевые действия. "Потом, когда стороны выдохнутся, а также когда будет серьезное внешнее воздействие и со стороны минской группы (ОБСЕ - ред.) и стран-сопредседателей этой группы на Ереван и Баку, то стороны хотя бы сделают вид, что они готовы сесть за стол переговоров и я надеюсь, что нас ждет перемирие, хоть и хрупкое", - предположил собеседник агентства.
При этом он отметил, что разрастание конфликта могло бы затронуть весь регион, но вряд ли это произойдет.

"Широкомасштабная война в Карабахе сотрясет весь Кавказский регион и затронет все соседние страны, включая Турцию и Россию, пространство от Черного до Каспийского моря. Это, в свою очередь, может привести к гуманитарной катастрофе. Но, на мой взгляд, такой сценарий маловероятен. Скорее всего, сначала несколько дней будут бои, потом все же наступит хрупкое перемирие", - резюмировал эксперт.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянВадим МухановМГИМОНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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