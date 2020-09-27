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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:49
2020-09-27T23:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577849408.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577847216.html
Я надеюсь во время телефонного разговора они обсудили участие Армении в антироссийских учениях НАТО в начале месяца
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Все такие независимые... до первой проблемы
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нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, политика

Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе

17:49 27.09.2020 (обновлено: 23:53 27.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.
"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", — говорится в сообщении.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 17:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:42
Минобороны Азербайджана показало кадры ударов по военной технике Армении
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Я надеюсь во время телефонного разговора они обсудили участие Армении в антироссийских учениях НАТО в начале месяца
27 сентября, 17:53
МАМихаил А
3181761011
Все такие независимые... до первой проблемы
27 сентября, 17:51
Петя ГринПетя Грин
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