https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html

Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:49

2020-09-27T17:49

2020-09-27T23:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> позвонил президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, сообщает пресс-служба Кремля.Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577849408.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/karabakh-1577847216.html

Михаил А Я надеюсь во время телефонного разговора они обсудили участие Армении в антироссийских учениях НАТО в начале месяца 361

Петя Грин Все такие независимые... до первой проблемы 329

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нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, политика