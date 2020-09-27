Пашинян допустил признание независимости Карабаха
17:03 27.09.2020 (обновлено: 18:14 27.09.2020)
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© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента.
По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
"Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", — сказал премьер.
Он также отметил, что в Нагорном Карабахе сейчас "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии".
"Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", — добавил Пашинян.
Обострение в Нагорном Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Франция, Германия и ряд других государств также призвали стороны к сдержанности.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.