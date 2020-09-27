https://ria.ru/20200927/karabakh-1577848119.html

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:03

2020-09-27T17:03

2020-09-27T18:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> рассматривает возможность признания независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на экстренном заседании парламента.По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения. Он также отметил, что в Нагорном Карабахе сейчас "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии". "Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", — добавил Пашинян.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <u><a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a></u>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Франция, Германия и ряд других государств также призвали стороны к сдержанности.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <u><a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a></u> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/armeniya-1577835978.html

Сергей Смирнов Из-за этого Пашиняна все проблемы. Надеюсь Россия не будет за эту шестёрку НАТОвскую вписываться. 134

Vasya Ivanov А глазёнки-то испуганные. 88

56

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Добровольцы собираются на Площади Республики в Ереване На Площади Республики собираются первые добровольцы, которые даже на своем личном транспорте намерены ехать в Карабах 2020-09-27T17:03 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире