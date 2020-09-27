Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577848119.html
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:03
2020-09-27T18:14
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847157_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_50b8826c175dde47a7df72545c4986a5.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> рассматривает возможность признания независимости <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на экстренном заседании парламента.По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения. Он также отметил, что в Нагорном Карабахе сейчас "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии". "Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", — добавил Пашинян.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <u><a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a></u>.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Франция, Германия и ряд других государств также призвали стороны к сдержанности.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <u><a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">НКР</a></u> не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/armeniya-1577835978.html
Из-за этого Пашиняна все проблемы. Надеюсь Россия не будет за эту шестёрку НАТОвскую вписываться.
134
А глазёнки-то испуганные.
88
56
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Добровольцы собираются на Площади Республики в Ереване
На Площади Республики собираются первые добровольцы, которые даже на своем личном транспорте намерены ехать в Карабах
2020-09-27T17:03
true
PT0M59S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577847157_102:0:1586:1113_1400x0_80_0_0_0ba05e3f3b7fbd16255f364fa187eab2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

17:03 27.09.2020 (обновлено: 18:14 27.09.2020)
57839
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента.
По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.

"Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", — сказал премьер.

Он также отметил, что в Нагорном Карабахе сейчас "нет зафиксированной ситуации, она находится в развитии".
"Наши военные заявляют, что обстановка напряженная, но рано говорить о целостной картине", — добавил Пашинян.

Обострение в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Франция, Германия и ряд других государств также призвали стороны к сдержанности.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вид на город Ереван. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения объявила всеобщую мобилизацию и ввела в стране военное положение
36849442614111
Обсудить56
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Из-за этого Пашиняна все проблемы. Надеюсь Россия не будет за эту шестёрку НАТОвскую вписываться.
27 сентября, 17:05
СССергей Смирнов
104110028
А глазёнки-то испуганные.
27 сентября, 17:05
Vasya IvanovVasya Ivanov
571401016
Рекомендуем
Военнослужащий армии Азербайджана
Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Место обрушения пешеходного моста на предприятии в Ступино
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния