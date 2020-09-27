https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Министерство обороны Азербайджана представило видео, на котором, как утверждается, наносятся удары по армянской военной технике, ролик опубликован на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:18
2020-09-27T16:18
2020-09-27T16:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> представило видео, на котором, как утверждается, наносятся удары по армянской военной технике, ролик опубликован на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCp9m21a2rI1_0DItLvHcuCw" target="_blank">YouTube-канале</a> ведомства."В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск", — указывается в описании к видео.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Также он призвал население укрыться.Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
Остапенко Юлия
Как только Пашинян оказался у власти уже тогда было понятно что он сдаст Нагорный Карабах. Можете продолжать минусовать. Только когда Нагорный Карабах окажется в руках Азербайджана не забудьте посмотреть в зеркало, аналитики)
39
remal spb
Те же турецкие дроны походу, раскалупают те же средства ПВО, что и в Сирии.
17
7
россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире