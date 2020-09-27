Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Министерство обороны Азербайджана представило видео, на котором, как утверждается, наносятся удары по армянской военной технике, ролик опубликован на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:18
2020-09-27T16:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577846108_0:1:1910:1075_1400x0_80_0_0_919e59671f966676ca6fbf252fbeb99d.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> представило видео, на котором, как утверждается, наносятся удары по армянской военной технике, ролик опубликован на <a href="https://www.youtube.com/channel/UCp9m21a2rI1_0DItLvHcuCw" target="_blank">YouTube-канале</a> ведомства."В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск", — указывается в описании к видео.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Также он призвал население укрыться.Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
Как только Пашинян оказался у власти уже тогда было понятно что он сдаст Нагорный Карабах. Можете продолжать минусовать. Только когда Нагорный Карабах окажется в руках Азербайджана не забудьте посмотреть в зеркало, аналитики)
39
Те же турецкие дроны походу, раскалупают те же средства ПВО, что и в Сирии.
17
7
россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577846108_279:0:1712:1075_1400x0_80_0_0_e06c9d95c7417f3cee34b89964e95254.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники

16:18 27.09.2020
34010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана представило видео, на котором, как утверждается, наносятся удары по армянской военной технике, ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
"В результате контрнаступления подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск", — указывается в описании к видео.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 16:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Также он призвал население укрыться.
Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
73117431581
Обсудить7
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Как только Пашинян оказался у власти уже тогда было понятно что он сдаст Нагорный Карабах. Можете продолжать минусовать. Только когда Нагорный Карабах окажется в руках Азербайджана не забудьте посмотреть в зеркало, аналитики)
27 сентября, 16:28
ОЮОстапенко Юлия
3010008
Те же турецкие дроны походу, раскалупают те же средства ПВО, что и в Сирии.
27 сентября, 16:28
rsremal spb
800009
Рекомендуем
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Уничтожение танков Азербайджана
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку, 27 сентября 2020
Азербайджан объявил о занятии еще одной стратегической высоты в Карабахе
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Военнослужащие армии Армении
В Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния