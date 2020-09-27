https://ria.ru/20200927/karabakh-1577844307.html

Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию

Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:36

2020-09-27T15:36

2020-09-27T15:51

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

ереван

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.По его словам, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ним задачи."Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам… Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", - сказал Пашинян.Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

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нагорно-карабахская республика

сша

ереван

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, ереван, армения, в мире