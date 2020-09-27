Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577844307.html
Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию
Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:36
2020-09-27T15:51
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:236:2975:1909_1400x0_80_0_0_d4853e98174d1ef6fcc1698c4c8d146c.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.По его словам, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ним задачи."Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам… Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", - сказал Пашинян.Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
8
нагорно-карабахская республика
сша
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_145:0:2874:2047_1400x0_80_0_0_43e86ec70a973d2e2c08925da925d778.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, ереван, армения, в мире

Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию

15:36 27.09.2020 (обновлено: 15:51 27.09.2020)
7784
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Широкомасштабная война на Южном Кавказе, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредсказуемые последствия и выти за пределы региона, приобрести масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
По его словам, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ним задачи.
"Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам… Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", - сказал Пашинян.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 13:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.
"Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию… Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар", - сказал Пашинян.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2311413224
Обсудить8
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО. Стоп-кадр
Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе
Военные Армении
В НАТО прокомментировали обострение между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Военнослужащий армии Азербайджана
Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019
Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Флаг Армении
Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния