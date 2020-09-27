Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию
15:36 27.09.2020 (обновлено: 15:51 27.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Широкомасштабная война на Южном Кавказе, на пороге которой мы стоим, может иметь самые непредсказуемые последствия и выти за пределы региона, приобрести масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
По его словам, сейчас Армия обороны Карабаха ведет упорные бои и с честью выполняет поставленные перед ним задачи.
"Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам… Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", - сказал Пашинян.
Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.
"Мы осознаем, что военные действия могут перекинуться на территорию Армении, дестабилизировать ситуацию, и поэтому объявили военное положение и мобилизацию… Наше дело справедливое, и это преступное посягательство вновь получит достойный контрудар", - сказал Пашинян.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.