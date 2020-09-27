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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577842692.html
Совфед готов подключиться к урегулированию ситуации в Карабахе
Совет Федерации поддерживает контакты с парламентами и Азербайджана, и Армении, готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в Нагорном... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:52
2020-09-27T14:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
владимир джабаров
нагорный карабах
совет федерации рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> поддерживает контакты с парламентами и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, но сначала здесь должны действовать дипломаты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.По его словам, главное сейчас не допустить эскалации конфликта."Иначе неизбежно его разрастание с подключением других стран, допустить этого нельзя", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835247.html
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россия
нагорный карабах
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россия, владимир джабаров, нагорный карабах, совет федерации рф, в мире

Совфед готов подключиться к урегулированию ситуации в Карабахе

14:52 27.09.2020 (обновлено: 14:59 27.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации поддерживает контакты с парламентами и Азербайджана, и Армении, готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, но сначала здесь должны действовать дипломаты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Совет Федерации готов будет при необходимости прилагать усилия для урегулирования по парламентской линии, у нас контакты с парламентом и Азербайджана, и Армении. Но сначала слово за дипломатами, и они уже работают для урегулирования", - сказал Джабаров.
По его словам, главное сейчас не допустить эскалации конфликта.
"Иначе неизбежно его разрастание с подключением других стран, допустить этого нельзя", - подчеркнул сенатор.
Ситуация в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияВладимир ДжабаровНагорный КарабахСовет Федерации РФВ мире
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