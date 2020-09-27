https://ria.ru/20200927/karabakh-1577842692.html
Совфед готов подключиться к урегулированию ситуации в Карабахе
Совет Федерации поддерживает контакты с парламентами и Азербайджана, и Армении, готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в Нагорном... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:52
2020-09-27T14:52
2020-09-27T14:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
владимир джабаров
нагорный карабах
совет федерации рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> поддерживает контакты с парламентами и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, готов подключиться по парламентской линии к урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, но сначала здесь должны действовать дипломаты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.По его словам, главное сейчас не допустить эскалации конфликта."Иначе неизбежно его разрастание с подключением других стран, допустить этого нельзя", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835247.html
2
россия
нагорный карабах
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир джабаров, нагорный карабах, совет федерации рф, в мире