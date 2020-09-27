Пашинян созвал заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе
14:33 27.09.2020 (обновлено: 16:03 27.09.2020)
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© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияВнеочередное заседание Совета безопасности Армении, 27 сентября 2020
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал в воскресенье заседание Совета безопасности страны из-за ситуации в Карабахе, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян.
Ранее Пашинян заявил, что правительство Армении объявило в стране военное положение и мобилизацию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.
"В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием широкомасштабным операциям противника на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, контрдействиями вооруженных сил и дальнейшими шагами", - написала Геворгян в Facebook.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.