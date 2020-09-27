Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577841329.html
В Карабахе опровергли данные Азербайджана о захвате населенных пунктов
Минобороны непризнанного Карабаха опровергло информацию Баку о захвате шести населенных пунктов. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:22
2020-09-27T14:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577837843_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_e897ab616de2e57aab3bd5d32c707134.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны непризнанного Карабаха опровергло информацию <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о захвате шести населенных пунктов.Ранее в МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> сообщили, что взяли под контроль ряд стратегических высот и шесть сел, находящихся под контролем ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>."Распространенное <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины", - говорится в заявлении, размещенном на странице карабахского ведомства в Facebook.В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577837843_325:193:2798:2048_1400x0_80_0_0_b7a53b7b647d239bb95a6806609dc405.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, в мире

В Карабахе опровергли данные Азербайджана о захвате населенных пунктов

14:22 27.09.2020 (обновлено: 14:40 27.09.2020)
2019
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Минобороны непризнанного Карабаха опровергло информацию Баку о захвате шести населенных пунктов.
Ранее в МО Азербайджана сообщили, что взяли под контроль ряд стратегических высот и шесть сел, находящихся под контролем ВС Армении.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
"Распространенное минобороны Азербайджана информация о том, что якобы азербайджанская армия захватила шесть населенных пунктов, не соответствует действительности. Это очередная информационная провокация азербайджанской пропагандистской машины", - говорится в заявлении, размещенном на странице карабахского ведомства в Facebook.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
1941307
Обсудить0
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Баку обвинили Ереван в распространении дезинформации в соцсетях
Кадры горящей азербайджанской техники
Ереван заявил, что Баку потерял десять танков и БМП в Карабахе
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Карабахе сообщили о десятках раненых мирных жителей из-за обстрелов
Внеочередное заседание Совета безопасности Армении, 27 сентября 2020
Пашинян созвал заседание Совбеза из-за ситуации в Карабахе
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Флаг Армении
Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
ЕС призвал к деэскалации стороны в Карабахе
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Баку заявили, что военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе
Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО. Стоп-кадр
Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение в Карабахе
Заседание парламента Азербайджанской Республики
Источник: парламент Азербайджана созвал заседание по ситуации в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Уничтожение танков Азербайджана
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния