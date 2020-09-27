https://ria.ru/20200927/karabakh-1577840519.html

Ереван заявил, что Баку потерял десять танков и БМП в Карабахе

Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП, сообщила в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:02

2020-09-27T14:02

2020-09-27T15:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> опровергал информацию армянской стороны о сбитых трех танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратов ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Подразделения Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведут оборонительные бои на северном, южном, и юго-восточном направлениях линии соприкосновения, пресекая продвижение противника. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Подразделения Армии обороны уничтожили четыре вертолета, около 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, 10 танков и боевых машин пехоты", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.РИА Новости не может подтвердить эту информацию.В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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Кадры горящей азербайджанской техники На видео из атакующего танка азербайджанских ВС вырываются столбы огня, за ним следует другая бронетехника. Министерство обороны Армении опубликовало новое видео поражения азербайджанской техники. "Очередное поражение азербайджанской техники", - написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян. 2020-09-27T14:02 true PT1M05S

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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире