Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577840519.html
Ереван заявил, что Баку потерял десять танков и БМП в Карабахе
Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП, сообщила в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:02
2020-09-27T15:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843200_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_541c2e712ad3842aee951cf2c48f85fc.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> опровергал информацию армянской стороны о сбитых трех танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратов ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>."Подразделения Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведут оборонительные бои на северном, южном, и юго-восточном направлениях линии соприкосновения, пресекая продвижение противника. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Подразделения Армии обороны уничтожили четыре вертолета, около 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, 10 танков и боевых машин пехоты", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.РИА Новости не может подтвердить эту информацию.В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
8
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры горящей азербайджанской техники
На видео из атакующего танка азербайджанских ВС вырываются столбы огня, за ним следует другая бронетехника. Министерство обороны Армении опубликовало новое видео поражения азербайджанской техники. "Очередное поражение азербайджанской техники", - написала пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.
2020-09-27T14:02
true
PT1M05S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577843200_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2e4c897052eaefff0c885274a1ca68fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил, что Баку потерял десять танков и БМП в Карабахе

14:02 27.09.2020 (обновлено: 15:15 27.09.2020)
5357
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Ранее Баку опровергал информацию армянской стороны о сбитых трех танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратов ВС Азербайджана.
"Подразделения Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.) ведут оборонительные бои на северном, южном, и юго-восточном направлениях линии соприкосновения, пресекая продвижение противника. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Подразделения Армии обороны уничтожили четыре вертолета, около 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных, 10 танков и боевых машин пехоты", - написала Степанян в Facebook.
РИА Новости не может подтвердить эту информацию.
Уничтожение танков Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:04Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
581588518
Обсудить8
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Уничтожение танков Азербайджана
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
В Баку обвинили Ереван в распространении дезинформации в соцсетях
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
В Баку заявили, что военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
В Карабахе опровергли данные Азербайджана о захвате населенных пунктов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турция заявила о поддержке Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО. Стоп-кадр
Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Флаг Армении
Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Лента новостейМолния