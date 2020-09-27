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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839610.html
Турция заявила о поддержке Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:42
2020-09-27T15:17
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> позвонил азербайджанскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.Президент Турции в своем Twitter возложил на Армению ответственность за эскалацию конфликта."Турецкий народ со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. В сегодняшнем телефонном разговоре я заявил Ильхаму Алиеву, еще раз проявившему решительную позицию, что Турция будет укреплять солидарность с Азербайджаном на основе принципа "одна нации, два государства"", - написал Эрдоган в Twitter.Он призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
Тут как тут. Кто бы сомневался.
45
Армении надо молиться, что пока только на словах.
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
анкара
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Турция заявила о поддержке Азербайджана

13:42 27.09.2020 (обновлено: 15:17 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 13:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
"27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил сегодня соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан. Выразив признательность за соболезнования, глава государства высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Президент Ильхам Алиев сегодня проинформировал о событиях на линии фронта. Главы государств выразили уверенность в том, что отношения между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией будут и дальше успешно развиваться", - сообщили в пресс-службе Алиева.
Президент Турции в своем Twitter возложил на Армению ответственность за эскалацию конфликта.
"Турецкий народ со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. В сегодняшнем телефонном разговоре я заявил Ильхаму Алиеву, еще раз проявившему решительную позицию, что Турция будет укреплять солидарность с Азербайджаном на основе принципа "одна нации, два государства"", - написал Эрдоган в Twitter.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Он призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Обсудить11
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
Популярные комментарии
Тут как тут. Кто бы сомневался.
27 сентября, 13:44
elya.velichutinaelya.velichutina
3431214
Армении надо молиться, что пока только на словах.
27 сентября, 13:53
ВСВлад Сордо
17121215
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