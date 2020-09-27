Турция заявила о поддержке Азербайджана
13:42 27.09.2020 (обновлено: 15:17 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
"27 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил сегодня соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате военной провокации Армении. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, поддерживает Азербайджан. Выразив признательность за соболезнования, глава государства высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Президент Ильхам Алиев сегодня проинформировал о событиях на линии фронта. Главы государств выразили уверенность в том, что отношения между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией будут и дальше успешно развиваться", - сообщили в пресс-службе Алиева.
Президент Турции в своем Twitter возложил на Армению ответственность за эскалацию конфликта.
"Турецкий народ со всеми своими возможностями находится рядом с азербайджанскими братьями. В сегодняшнем телефонном разговоре я заявил Ильхаму Алиеву, еще раз проявившему решительную позицию, что Турция будет укреплять солидарность с Азербайджаном на основе принципа "одна нации, два государства"", - написал Эрдоган в Twitter.
Он призвал международное сообщество "занять место рядом с Азербайджаном, который ведет борьбу против оккупации".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.