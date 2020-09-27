https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе

Обострение в Нагорном Карабахе вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:32

2020-09-27T13:32

2020-09-27T13:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

виктор мураховский

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Обострение в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Murakhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Мураховский</a>.Собеседник агентства отметил, что объявление мобилизации <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> также не свидетельствует о готовности <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> начать войну – данные меры были нужны, чтобы опередить азербайджанскую армию и усилить ВС Карабаха, численность которых равна примерно одной бригаде.Говоря о причинах нынешнего обострения конфликта, эксперт предположил, что, возможно, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> хотел продемонстрировать свою военную мощь на фоне завершившихся учений "Кавказ-2020", во время которых Армения очередной раз продемонстрировала военный союз с Россией.Говоря, о потенциальном итоге конфликта Мураховский подчеркнул, что в нем не может быть однозначного победителя.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

Инга Зайцева Отдай свою дачу соседу, потому, что он хочет. 13

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мураховский, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире