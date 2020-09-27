Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Обострение в Нагорном Карабахе вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт Виктор Мураховский.
"Это всё-таки не масштабная операция, не видно развёртывания масштабной группировки ВС Азербайджана и подъема мобилизационного контингента, а при существующих средствах разведки скрыть это просто нельзя. Думаю, что риска полноценной войны все-таки нет, это потребует слишком много ресурсов от Еревана и Баку. Нет и такого вопроса в азербайджанском обществе - во время недавнего обострения сам президент Алиев констатировал, что добровольцами на фронт записалось всего несколько десятков человек", - сказал эксперт.
Говоря о причинах нынешнего обострения конфликта, эксперт предположил, что, возможно, Баку хотел продемонстрировать свою военную мощь на фоне завершившихся учений "Кавказ-2020", во время которых Армения очередной раз продемонстрировала военный союз с Россией.
Говоря, о потенциальном итоге конфликта Мураховский подчеркнул, что в нем не может быть однозначного победителя.
"Возможен тактический успех, но для захвата всего Карабаха Баку потребуется мобилизовать половину своей армии - два-три армейских корпуса и авиацию в полном составе, на это азербайджанская сторона явно не готова", - отметил он.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.