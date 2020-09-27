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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Обострение в Нагорном Карабахе вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:32
2020-09-27T13:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
виктор мураховский
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.</strong> Обострение в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Murakhovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Мураховский</a>.Собеседник агентства отметил, что объявление мобилизации <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> также не свидетельствует о готовности <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> начать войну – данные меры были нужны, чтобы опередить азербайджанскую армию и усилить ВС Карабаха, численность которых равна примерно одной бригаде.Говоря о причинах нынешнего обострения конфликта, эксперт предположил, что, возможно, <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> хотел продемонстрировать свою военную мощь на фоне завершившихся учений "Кавказ-2020", во время которых Армения очередной раз продемонстрировала военный союз с Россией.Говоря, о потенциальном итоге конфликта Мураховский подчеркнул, что в нем не может быть однозначного победителя.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
Отдай свою дачу соседу, потому, что он хочет.
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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виктор мураховский, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе

13:32 27.09.2020
14579
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Обострение в Нагорном Карабахе вряд ли выльется в крупномасштабную войну – для этого нет объективных предпосылок, заявил РИА Новости в воскресенье военный эксперт Виктор Мураховский.
"Это всё-таки не масштабная операция, не видно развёртывания масштабной группировки ВС Азербайджана и подъема мобилизационного контингента, а при существующих средствах разведки скрыть это просто нельзя. Думаю, что риска полноценной войны все-таки нет, это потребует слишком много ресурсов от Еревана и Баку. Нет и такого вопроса в азербайджанском обществе - во время недавнего обострения сам президент Алиев констатировал, что добровольцами на фронт записалось всего несколько десятков человек", - сказал эксперт.
Собеседник агентства отметил, что объявление мобилизации Арменией также не свидетельствует о готовности Еревана начать войну – данные меры были нужны, чтобы опередить азербайджанскую армию и усилить ВС Карабаха, численность которых равна примерно одной бригаде.
Говоря о причинах нынешнего обострения конфликта, эксперт предположил, что, возможно, Баку хотел продемонстрировать свою военную мощь на фоне завершившихся учений "Кавказ-2020", во время которых Армения очередной раз продемонстрировала военный союз с Россией.
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:41Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Говоря, о потенциальном итоге конфликта Мураховский подчеркнул, что в нем не может быть однозначного победителя.
"Возможен тактический успех, но для захвата всего Карабаха Баку потребуется мобилизовать половину своей армии - два-три армейских корпуса и авиацию в полном составе, на это азербайджанская сторона явно не готова", - отметил он.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
1491110028
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВиктор МураховскийОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
Популярные комментарии
Отдай свою дачу соседу, потому, что он хочет.
27 сентября, 13:48
ИЗИнга Зайцева
802012
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