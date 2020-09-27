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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838684.html
В Баку заявили, что военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе
Азербайджанские военные взяли под контроль ряд стратегических высот и шесть сел в Нагорном Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:16
2020-09-27T14:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Азербайджанские военные взяли под контроль ряд стратегических высот и шесть сел в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a>. "В том числе освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары Абдулрахманлы <a href="http://ria.ru/location_Fuzuli_District/" target="_blank" data-auto="true">Физулинского района</a>, Бойук Мерджанли и Нюзгар Джабраильского района", — сказал пресс-секретарь военного ведомства Анар Эйвазов.Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. В Организации Договора о коллективной безопасности подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен только мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ. При этом в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> не обращалась за помощью в урегулировании.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838090.html
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
Кто там прав, кто виноват, сам черт не разберёт. Жаль, что России теперь там разруливать непонятно как. По хорошему оставить их надо друг другу, да и пусть разбираются как хотят. Не больно то те и другие любят русских. Стали самостоятельными, вот и долбитесь как хотите. А мы будем вам оружие продавать если есть чем платить.
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Принуждение к миру забыли.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

В Баку заявили, что военные заняли ряд стратегических высот в Карабахе

13:16 27.09.2020 (обновлено: 14:22 27.09.2020)
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© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Азербайджанские военные взяли под контроль ряд стратегических высот и шесть сел в Нагорном Карабахе, заявило Минобороны Азербайджана.
"В том числе освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары Абдулрахманлы Физулинского района, Бойук Мерджанли и Нюзгар Джабраильского района", — сказал пресс-секретарь военного ведомства Анар Эйвазов.
Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт, есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:57Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила, что Азербайджан задел ее территорию, стреляя по Карабаху
Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам. В Организации Договора о коллективной безопасности подчеркнули, что конфликт должен быть разрешен только мирным путем при содействии Минской группы ОБСЕ. При этом в ОДКБ отметили, что Армения не обращалась за помощью в урегулировании.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Уничтожение танков Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 12:04Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Кто там прав, кто виноват, сам черт не разберёт. Жаль, что России теперь там разруливать непонятно как. По хорошему оставить их надо друг другу, да и пусть разбираются как хотят. Не больно то те и другие любят русских. Стали самостоятельными, вот и долбитесь как хотите. А мы будем вам оружие продавать если есть чем платить.
27 сентября, 14:49
DDialint62
2610005
Принуждение к миру забыли.
27 сентября, 13:43
ИЗИнга Зайцева
2200204
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