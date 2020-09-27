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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577838585.html
Минская группа ОБСЕ призвала стороны стабилизировать ситуацию в Карабахе
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили крупномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе и призвали Ереван и Баку принять все необходимые меры для... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:12
2020-09-27T13:21
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
в мире
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<strong>ВЕНА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили крупномасштабные военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и призвали Ереван и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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нагорно-карабахская республика, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорный карабах, в мире

Минская группа ОБСЕ призвала стороны стабилизировать ситуацию в Карабахе

13:12 27.09.2020 (обновлено: 13:21 27.09.2020)
586
© REUTERS / Reuters StaffАртиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© REUTERS / Reuters Staff
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили крупномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе и призвали Ереван и Баку принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.
"Сопредседатели обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Мы категорически осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной потере жизней, включая мирных граждан. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
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16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
"Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизирования ситуации на земле и подтвердить приверженность тому, что альтернативы мирному разрешению конфликта нет", - заявили сопредседатели.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:22
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахВ мире
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