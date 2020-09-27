Минская группа ОБСЕ призвала стороны стабилизировать ситуацию в Карабахе
13:12 27.09.2020 (обновлено: 13:21 27.09.2020)
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили крупномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе и призвали Ереван и Баку принять все необходимые меры для стабилизации ситуации.
"Сопредседатели обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Мы категорически осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленной потере жизней, включая мирных граждан. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
"Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизирования ситуации на земле и подтвердить приверженность тому, что альтернативы мирному разрешению конфликта нет", - заявили сопредседатели.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.