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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:41
2020-09-28T01:51
обострение конфликта в нагорном карабахе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом сообщил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/konflikt-1577835594.html
Главное, чтобы Россия не вмешалась в эту ситуацию. Пусть два "братских" народа сами разберуться.
505
Господи, помилуй. Надо остановиться. Война - не решение проблем. Это погибельно для обеих сторон.
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армения
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Кадры боевых действий в Карабахе
Минобороны Армении распространило кадры столкновений на линии соприкосновения в Карабахе
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обострение конфликта в нагорном карабахе, армения, в мире

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

11:41 27.09.2020 (обновлено: 01:51 28.09.2020)
251299
© Министерство Ообороны Республики АрменияУничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео
Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Сто-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Министерство Ообороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости. Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", — написал он в Facebook.

Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.
Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеАрменияВ мире
Популярные комментарии
Главное, чтобы Россия не вмешалась в эту ситуацию. Пусть два "братских" народа сами разберуться.
27 сентября, 11:49
РФРуслан Фаткуллин
4041049573
Господи, помилуй. Надо остановиться. Война - не решение проблем. Это погибельно для обеих сторон.
27 сентября, 11:51
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
2929213135
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