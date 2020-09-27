https://ria.ru/20200927/karabakh-1577835391.html

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:41

2020-09-27T11:41

2020-09-28T01:51

обострение конфликта в нагорном карабахе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Об этом сообщил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/konflikt-1577835594.html

Руслан Фаткуллин Главное, чтобы Россия не вмешалась в эту ситуацию. Пусть два "братских" народа сами разберуться. 505

lyuda.terenteva.55 Господи, помилуй. Надо остановиться. Война - не решение проблем. Это погибельно для обеих сторон. 352

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры боевых действий в Карабахе Минобороны Армении распространило кадры столкновений на линии соприкосновения в Карабахе 2020-09-27T11:41 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, армения, в мире