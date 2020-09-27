https://ria.ru/20200927/karabakh-1577831970.html
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:56
2020-09-27T09:56
2020-09-27T09:58
владимир джабаров
совет федерации рф
обострение конфликта в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Стороны конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, ни один из конфликтов на должен решаться на поле боя, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Он напомнил, что для урегулирования ситуации в регионе существует Минская группа."Ни один из конфликтов не должен решаться на поле боя", - подчеркнул сенатор.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, совет федерации рф, обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире