https://ria.ru/20200927/gorbachev-1577850819.html

Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря об обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости, что если одна из сторон захочет выиграть, это... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:02

2020-09-27T18:02

2020-09-27T18:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

михаил горбачев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1400x0_80_0_0_86b3f5184bcce16f6a398eebd067852a.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>, говоря об обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости, что если одна из сторон захочет выиграть, это приведет только к обострению и столкновениям на многие годы, напротив, нужно пытаться наладить отношения и совместно искать путь выхода из кризиса, решения здесь могут быть только в интересах двух народов.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что необходимости в мобилизации нет.Он подчеркнул, что этот путь должен быть найден "не за счет того, что кто-то наживется" и "будет всегда хвалиться" этим, а другая сторона проиграет.По его мнению, ситуация в регионе серьезная. Однако решения этого конфликта "могут быть только в интересах обеих (сторон)", убежден Горбачев.На просьбу уточнить, как, по его мнению, российской стороне следует поступить в этой ситуации, и может ли РФ выступить посредником в таких переговорах, собеседник агентства отметил: "Вот то, что я сказал, больше ничего не нужно".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html

Александр Невский Из за этого нобелевского лауреата ( за развал СССР и Варшавского Договора), с тех пор и происходят все войны, как на территории бывшего СССР, так и в других местах - Ближний восток, Югославия и др. Не будь этого Величайшего предателя, не было бы этих войн, СССР бы не позволил. И он ещё смеет что то вя кать. 197

Von Stirliz Уходи. Совсем уходи. Надоел хуже горькой редьки! 93

39

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, михаил горбачев, азербайджан, армения, в мире