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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/gorbachev-1577850819.html
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря об обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости, что если одна из сторон захочет выиграть, это... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:02
2020-09-27T18:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
михаил горбачев
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>, говоря об обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости, что если одна из сторон захочет выиграть, это приведет только к обострению и столкновениям на многие годы, напротив, нужно пытаться наладить отношения и совместно искать путь выхода из кризиса, решения здесь могут быть только в интересах двух народов.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> заявили, что необходимости в мобилизации нет.Он подчеркнул, что этот путь должен быть найден "не за счет того, что кто-то наживется" и "будет всегда хвалиться" этим, а другая сторона проиграет.По его мнению, ситуация в регионе серьезная. Однако решения этого конфликта "могут быть только в интересах обеих (сторон)", убежден Горбачев.На просьбу уточнить, как, по его мнению, российской стороне следует поступить в этой ситуации, и может ли РФ выступить посредником в таких переговорах, собеседник агентства отметил: "Вот то, что я сказал, больше ничего не нужно".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/unichtozhenie-1577836333.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html
Из за этого нобелевского лауреата ( за развал СССР и Варшавского Договора), с тех пор и происходят все войны, как на территории бывшего СССР, так и в других местах - Ближний восток, Югославия и др. Не будь этого Величайшего предателя, не было бы этих войн, СССР бы не позволил. И он ещё смеет что то вя кать.
197
Уходи. Совсем уходи. Надоел хуже горькой редьки!
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нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорный карабах, михаил горбачев, азербайджан, армения, в мире

Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе

18:02 27.09.2020 (обновлено: 18:49 27.09.2020)
24912
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря об обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе, заявил РИА Новости, что если одна из сторон захочет выиграть, это приведет только к обострению и столкновениям на многие годы, напротив, нужно пытаться наладить отношения и совместно искать путь выхода из кризиса, решения здесь могут быть только в интересах двух народов.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Уничтожение танков Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанских танков

"Если кто захочет выиграть, тогда ничего не будет, и только будет идти обострение и столкновения на многие годы. А вот если думать о том, чтобы наладились отношения и чтобы народы эти не раскалывались и не оставались в таком тяжелом положении, надо находить, общими усилиями находить путь к дальнейшему (урегулированию - ред.)", - заявил Горбачев, комментируя обострение в Карабахе.

Он подчеркнул, что этот путь должен быть найден "не за счет того, что кто-то наживется" и "будет всегда хвалиться" этим, а другая сторона проиграет.

"Нет, надо сделать ставку на два народа, надо с ними пообщаться, надо сосредоточиться на том, что тут выигрыш должен быть только в том, когда оба народа получат... Но если хотят что-то разорить, разрушить ... то ничего хорошего не получится", - уверен бывший советский лидер.

По его мнению, ситуация в регионе серьезная. Однако решения этого конфликта "могут быть только в интересах обеих (сторон)", убежден Горбачев.
На просьбу уточнить, как, по его мнению, российской стороне следует поступить в этой ситуации, и может ли РФ выступить посредником в таких переговорах, собеседник агентства отметил: "Вот то, что я сказал, больше ничего не нужно".

"Нигде не надо открывать пальбу - в России, еще там. Событий всяких было везде, но все приходили к позитивному результату, когда учитывались интересы обоих народов, и находили возможности налаживать отношения постепенно, говорить", - добавил бывший советский лидер.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМихаил ГорбачевАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Из за этого нобелевского лауреата ( за развал СССР и Варшавского Договора), с тех пор и происходят все войны, как на территории бывшего СССР, так и в других местах - Ближний восток, Югославия и др. Не будь этого Величайшего предателя, не было бы этих войн, СССР бы не позволил. И он ещё смеет что то вя кать.
27 сентября, 18:08
Александр НевскийАлександр Невский
19101005
Уходи. Совсем уходи. Надоел хуже горькой редьки!
27 сентября, 18:04
Von StirlizVon Stirliz
8430015
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