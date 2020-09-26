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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200926/teranostika-1577788007.html
Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация
Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. В ней используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?
2020-09-26T12:00
2020-09-26T19:49
университетская наука
навигатор абитуриента
мы все умрём. но это не точно
подкаст
здоровье
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация
Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. В ней используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?
Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощёнов.<em>Подкаст подготовлен в партнёрстве с <a href="https://mephi.ru/" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>.</em>Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про <a href="https://ria.ru/20190817/1557579674.html" target="_blank">инновации в разработке лекарств</a>, про <a href="https://ria.ru/20191026/1560233818.html" target="_blank">(неоднозначное) будущее медицинской диагностики</a> и про <a href="https://ria.ru/20200321/1568942632.html" target="_blank">лекарства из бактерий кишечника</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong> <strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк<br>Эксперт подкаста Виктор Лощёнов<br>Монтаж Андрея Темнова<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong><br><strong>Подписывайтесь на наш канал в инстаграме</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">@ria_podcasts</a></strong>
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университетская наука, навигатор абитуриента, аудио, подкаст, здоровье, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

12:00 26.09.2020 (обновлено: 19:49 26.09.2020)
1125
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация
Вчера, 12:00
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Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. В ней используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко заметны в теле больного и проявляют новые полезные свойства. А высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни?
Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощёнов.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.
Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про инновации в разработке лекарств, про (неоднозначное) будущее медицинской диагностики и про лекарства из бактерий кишечника.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Виктор Лощёнов
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точноУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаПодкастЗдоровьеНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
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