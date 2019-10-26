Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики

Что такое нанотехнологии на самом деле? Могут ли они действительно уничтожить планету, как в знаменитой теории "серой слизи"? Когда эти инновационные материалы и методы появятся в больницах? Для чего, кроме медицинской диагностики, их можно будет использовать? Смогут ли наноматериалы и компьютеры когда-нибудь полностью заменить медиков?
Эпизод подготовлен при поддержке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+
Комментировал и объяснял Евгений Гудилин, доктор химических наук, заместитель декана факультета наук о материалах и профессор химического факультета МГУ.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Евгений Гудилин
Монтаж Андрея Темнова
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