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РИА Новости
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.

Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики

10:00 26.10.2019
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. (Неоднозначное) будущее медицинской диагностики
10:00
Традиционная диагностика болезни часто требует долгих процедур, исследований крови, инструментальных обследований. Нанотехнологии позволят ставить диагноз всего лишь по мазку слюны – но насколько точно? Как скоро? Зачем? И чем это грозит?
Что такое нанотехнологии на самом деле? Могут ли они действительно уничтожить планету, как в знаменитой теории "серой слизи"? Когда эти инновационные материалы и методы появятся в больницах? Для чего, кроме медицинской диагностики, их можно будет использовать? Смогут ли наноматериалы и компьютеры когда-нибудь полностью заменить медиков?
Эпизод подготовлен при поддержке Всероссийского фестиваля NAUKA 0+
Комментировал и объяснял Евгений Гудилин, доктор химических наук, заместитель декана факультета наук о материалах и профессор химического факультета МГУ.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Евгений Гудилин
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастдиагностикаТехнологии
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