Ринк рассказал, как вещества в составе "Новичка" могут попасть в организм
10:35 26.09.2020 (обновлено: 11:16 26.09.2020)
1601
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoРоссийский ученый Леонид Ринк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аминные органические структуры, которые входят в состав "Новичка", могут попасть в организм человека из моющих и дезинфицирующих средств, рассказал в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
"Эта аминная структура, может ли она в чем-нибудь быть, в каком-нибудь продукте? Да, может быть. Из нее получатся великолепные моющие и дезинфицирующие средства. Мы с вами знаем такой термин, который называется ЧАС – четвертичные амониевые соединения. Это основа всех дезинфицирующих рецептур. Поэтому, если спецоперация была задумана, то, в принципе, могли специально синтезированное для этой провокации неопасное вещество куда-то добавить", - сказал Ринк.
2 сентября, 20:44Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
Однако, по его словам, версия, что в самолете или уже в Германии в организм Навального могли что-то ввести - лишь конспирология, не имеющая никаких подтверждений. "Фактов нет никаких, никто их не дает и не даст", - сказал эксперт.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
17 сентября, 14:34ЕП призвал остановить достройку "Северного потока-2" из-за Навального
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.