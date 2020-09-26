https://ria.ru/20200926/novichok-1577802303.html

Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду

Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:04

2020-09-26T08:04

2020-09-26T17:05

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал в интервью РИА Новости сообщения о том, что следы этого яда якобы обнаружили на бутылке с водой, из которой, как заявляется, мог пить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>.По словам собеседника агентства, если бы "Новичок" добавили в воду, то он быстро бы потерял свои качества.Он в очередной раз обратил внимание на то, что симптомы Навального и его состояние в целом не соответствуют картине отравления "Новичком". Так, например, при отравлении даже минимальным количеством вещества кома длилась бы несколько месяцев, рассказал Ринк. По его словам, люди, которые пережили подобное отравление, с трудом выходили из комы и прожили после этого очень недолго. Кроме того, Навальному пришлось бы делать переливание крови, считает специалист.Он также описал симптомы, которые должны были проявиться при отравлении "Новичком". "Во-первых, стопроцентно ингибирование холинэстеразы. Во-вторых, он был бы скрюченным, с потухшими глазами и так далее. Это самое простое, когда не труп еще, а какие-то малые отравления. А в больших — просто покойничек бы лежал", — заключил Ринк.Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько дней власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, исследование по запросу Берлина проводит и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>. Седьмого сентября немецкие врачи сообщили, что Навальный вышел из комы, а на этой неделе — что его выписали из стационара. При этом медики не исключают его полного выздоровления.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<strong><a href="https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >></a></strong>

https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577793650.html

Дмитрий К Какая разница: "новичок", "старичок"? Здоровый мужик за час "вырубается" так, что на две недели превращается в бревно. 338

Владимир Уткин Может быть МИД РФ собрать все данные вокруг ситуации с Навальным и поделится ими с ещё какой либо страной для поддержки? Не знаю, может Боливия, Куба нас поддержат, скажут что нельзя так делать, нельзя обвинять(да ещё и наказывать) и при этом не предъявлять задокументированные факты! 179

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швеция

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, берлин (город), в мире