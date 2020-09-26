https://ria.ru/20200926/novichok-1577800925.html

Разработчик "Новичка" описал симптомы отравления от этого вещества

Если бы блогер Алексей Навальный отравился "Новичком", врачи обнаружили бы его с суженными зрачками и "скрюченного", заявил в интервью РИА Новости разработчик... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:12

2020-09-26T03:12

2020-09-26T11:14

леонид ринк

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Если бы блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> отравился "Новичком", врачи обнаружили бы его с суженными зрачками и "скрюченного", заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организации по запрещению химического оружия</a> по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577791825.html

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германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире