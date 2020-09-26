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https://ria.ru/20200926/navalnyy-1577803301.html
Ринк назвал "отравление" Навального провокацией и объяснил ее цели
"Отравление" Алексея Навального было провокацией, направленной на срыв строительства газопровода "Северный поток 2" и введения новых санкций против России,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T09:11
2020-09-26T11:18
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> "Отравление" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> было провокацией, направленной на срыв строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" и введения новых санкций против России, полагает разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.По его словам, авторам провокации удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств, они уже анонсируют против России новые санкции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.<strong><a href="https://ria.ru/20200926/provokatsiya-1577793947.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200926/novichok-1577802303.html
https://ria.ru/20200926/novichok-1577800343.html
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, швеция, москва, берлин (город), в мире

Ринк назвал "отравление" Навального провокацией и объяснил ее цели

09:11 26.09.2020 (обновлено: 11:18 26.09.2020)
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Отравление" Алексея Навального было провокацией, направленной на срыв строительства газопровода "Северный поток 2" и введения новых санкций против России, полагает разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.
"Вы знаете, когда задача стояла как можно быстрее и точнее напасть на "Северный поток 2", а раз это именно для этого и делалось, то, я думаю, им аргументы не нужны были. Теперь уже после highly likely, уже не нужны какие-то аргументы", - сказал Ринк в интервью РИА Новости.
Российский ученый Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 08:04
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
"Провокация обычная. Обычная провокация", - сказал Ринк, описывая "дело Навального".
По его словам, авторам провокации удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств, они уже анонсируют против России новые санкции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 01:18
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >>
99221414
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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