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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" коронавируса, рассказал агентству Блумберг американский вирусолог Шэйн... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T22:13
2020-09-26T22:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, рассказал агентству <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> американский вирусолог Шэйн Кротти."Она (хитрость — Прим. ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — сказал он.Ранее исследователи уже <a href="https://ria.ru/20200716/1574464595.html" target="_blank">обращали внимание</a> на связь COVID-19 с недостатком интерферона: к примеру, сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале <a href="https://www.sciencemag.org/news/2020/09/hidden-immune-weakness-found-14-gravely-ill-covid-19-patients" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science</a>, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html
Главная хитрость «коронавируса» в том что он убедил что он существует. Хорошие у него пиарщики, лучшие - деньги-то какие на кону.
110
Так говорят все, кто им еще не болел сам или его родственники, а у меня им в настоящий момент болеет племянник, без кислородной маски дышать не может, 75% поражения легких и мы все молимся, чтобы выжил.
36
6
сша
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, наука, в мире

Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса

22:13 26.09.2020 (обновлено: 22:17 26.09.2020)
198046
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" коронавируса, рассказал агентству Блумберг американский вирусолог Шэйн Кротти.
"Она (хитрость — Прим. ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — сказал он.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Ранее исследователи уже обращали внимание на связь COVID-19 с недостатком интерферона: к примеру, сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.
Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.
Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАНаукаВ мире
Популярные комментарии
Главная хитрость «коронавируса» в том что он убедил что он существует. Хорошие у него пиарщики, лучшие - деньги-то какие на кону.
26 сентября, 23:01
ВПВацлав Петров
53103152
Так говорят все, кто им еще не болел сам или его родственники, а у меня им в настоящий момент болеет племянник, без кислородной маски дышать не может, 75% поражения легких и мы все молимся, чтобы выжил.
27 сентября, 00:13
Игорь БИгорь Б
23011101
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