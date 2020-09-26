https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса

Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" коронавируса, рассказал агентству Блумберг американский вирусолог Шэйн... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T22:13

2020-09-26T22:13

2020-09-26T22:17

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Замедление реакции организма на вторжение инфекции может являться ключевой "хитростью" <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, рассказал агентству <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a> американский вирусолог Шэйн Кротти."Она (хитрость — Прим. ред.) состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", — сказал он.Ранее исследователи уже <a href="https://ria.ru/20200716/1574464595.html" target="_blank">обращали внимание</a> на связь COVID-19 с недостатком интерферона: к примеру, сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале <a href="https://www.sciencemag.org/news/2020/09/hidden-immune-weakness-found-14-gravely-ill-covid-19-patients" target="_blank" rel="nofollow noopener">Science</a>, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.Данное исследование также прокомментировал руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене Александр Хойшен. Он отметил, что использование интерферона поможет в борьбе с COVID-19 лишь на начальной стадии заболевания. В иных случаях течение инфекции и восстановление пациента будет, как подчеркнул он, зависеть от времени.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809693.html

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html

Вацлав Петров Главная хитрость «коронавируса» в том что он убедил что он существует. Хорошие у него пиарщики, лучшие - деньги-то какие на кону. 110

Игорь Б Так говорят все, кто им еще не болел сам или его родственники, а у меня им в настоящий момент болеет племянник, без кислородной маски дышать не может, 75% поражения легких и мы все молимся, чтобы выжил. 36

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, наука, в мире