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Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты исследования опубликованы в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:26
коронавирус covid-19
воз
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, в мире

Назван главный признак тяжелой формы COVID-19

19:46 16.07.2020 (обновлено: 21:26 16.07.2020)
44297
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Французские ученые определили характерный признак, который обнаруживается у пациентов с осложнениями из-за коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
В ходе работы они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ. Проанализировав биоматериалы, исследователи выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
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Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
В частности, у тяжелых пациентов проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.
Ученые пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в исцелении больных.
За все время пандемии в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали свыше 579 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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734913614
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