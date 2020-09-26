https://ria.ru/20200926/aktrisa-1577808159.html

Названа главная российская актриса последнего десятилетия

Издание “Бюллетень кинопрокатчика” опубликовало рейтинг главных российских актрис последних десяти лет. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:55

2020-09-26T11:55

2020-09-26T11:55

культура

шоу-бизнес

ирина горбачева

анна михалкова

ксения раппопорт

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Издание “Бюллетень кинопрокатчика” опубликовало <a href="http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/actresses_ru_rating_2010_20_0134">рейтинг</a> главных российских актрис последних десяти лет.Список возглавила <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_KHodchenkova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Ходченкова</a>, набравшая 51,5 балла. Актриса снялась в наибольшем числе российских фильмов и отметилась полноценными ролями в зарубежных проектах - “Шпион, выйди вон” и “Росомаха: Бессмертный”. Также Ходченкова стала обладательницей премии “Золотой орел” за лучшую роль второго плана в фильме “Довлатов” и была активна в социальных сетях, что учитывалось экспертами издания. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_aleksandra-bortich/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортич</a> (35,5 балла). За десять лет она приняла участие в съемках 15 фильмом, в которых сыграла 7 главных ролей. Среди наиболее успешных проектов актрисы эксперты отметили фильм “Холоп”, ставший одним из самых кассовых блокбастеров последнего времени, “Викинг”, а также “Полицейский с Рублевки” и комедию “Я худею”.На третьем месте оказалась <a href="http://ria.ru/person_Elena_Ljadova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Лядова</a> (31 балл) - обладательница множества фестивальных наград за фильмы “Елена”, “Левиафан” и “Географ глобус пропил”. За роль в каждом из этих фильмов Лядова получила по одному “Золотому Орлу” и “Нике”.В десятку лучших также вошли <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вера Брежнева</a>, <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Peresild/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Пересильд</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Rappoport/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Раппопорт</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anna_Mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Михалкова</a> и <a href="http://ria.ru/person_Irina_Gorbacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Горбачева</a>.

https://ria.ru/20200926/urgant-1577807062.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, шоу-бизнес, ирина горбачева, анна михалкова, ксения раппопорт