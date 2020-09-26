Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/aktrisa-1577808159.html
Названа главная российская актриса последнего десятилетия
Издание “Бюллетень кинопрокатчика” опубликовало рейтинг главных российских актрис последних десяти лет. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:55
2020-09-26T11:55
культура
шоу-бизнес
ирина горбачева
анна михалкова
ксения раппопорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151263/73/1512637344_0:0:2940:1653_1400x0_80_0_0_af394ec8327805dc711e08baa4a20038.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Издание “Бюллетень кинопрокатчика” опубликовало <a href="http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/actresses_ru_rating_2010_20_0134">рейтинг</a> главных российских актрис последних десяти лет.Список возглавила <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_KHodchenkova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Ходченкова</a>, набравшая 51,5 балла. Актриса снялась в наибольшем числе российских фильмов и отметилась полноценными ролями в зарубежных проектах - “Шпион, выйди вон” и “Росомаха: Бессмертный”. Также Ходченкова стала обладательницей премии “Золотой орел” за лучшую роль второго плана в фильме “Довлатов” и была активна в социальных сетях, что учитывалось экспертами издания. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_aleksandra-bortich/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бортич</a> (35,5 балла). За десять лет она приняла участие в съемках 15 фильмом, в которых сыграла 7 главных ролей. Среди наиболее успешных проектов актрисы эксперты отметили фильм “Холоп”, ставший одним из самых кассовых блокбастеров последнего времени, “Викинг”, а также “Полицейский с Рублевки” и комедию “Я худею”.На третьем месте оказалась <a href="http://ria.ru/person_Elena_Ljadova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Лядова</a> (31 балл) - обладательница множества фестивальных наград за фильмы “Елена”, “Левиафан” и “Географ глобус пропил”. За роль в каждом из этих фильмов Лядова получила по одному “Золотому Орлу” и “Нике”.В десятку лучших также вошли <a href="http://ria.ru/person_Vera_Brezhneva/" target="_blank" data-auto="true">Вера Брежнева</a>, <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Vysockaja/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Высоцкая</a>, <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Peresild/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Пересильд</a>, <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Rappoport/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Раппопорт</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anna_Mikhalkova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Михалкова</a> и <a href="http://ria.ru/person_Irina_Gorbacheva/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Горбачева</a>.
https://ria.ru/20200926/urgant-1577807062.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151263/73/1512637344_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1e1dd9a586f3e5881dc38ee10fe93dbc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, шоу-бизнес, ирина горбачева, анна михалкова, ксения раппопорт

Названа главная российская актриса последнего десятилетия

11:55 26.09.2020
9187
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Светлана Ходченкова во время 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Издание “Бюллетень кинопрокатчика” опубликовало рейтинг главных российских актрис последних десяти лет.
Список возглавила Светлана Ходченкова, набравшая 51,5 балла. Актриса снялась в наибольшем числе российских фильмов и отметилась полноценными ролями в зарубежных проектах - “Шпион, выйди вон” и “Росомаха: Бессмертный”. Также Ходченкова стала обладательницей премии “Золотой орел” за лучшую роль второго плана в фильме “Довлатов” и была активна в социальных сетях, что учитывалось экспертами издания.
Второе место заняла Александра Бортич (35,5 балла). За десять лет она приняла участие в съемках 15 фильмом, в которых сыграла 7 главных ролей. Среди наиболее успешных проектов актрисы эксперты отметили фильм “Холоп”, ставший одним из самых кассовых блокбастеров последнего времени, “Викинг”, а также “Полицейский с Рублевки” и комедию “Я худею”.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 11:26Культура
Ургант посмеялся над рейтингом лучших российских актеров десятилетия
На третьем месте оказалась Елена Лядова (31 балл) - обладательница множества фестивальных наград за фильмы “Елена”, “Левиафан” и “Географ глобус пропил”. За роль в каждом из этих фильмов Лядова получила по одному “Золотому Орлу” и “Нике”.
В десятку лучших также вошли Вера Брежнева, Кристина Асмус, Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.
310002
Обсудить0
КультураШоу-бизнесИрина ГорбачеваАнна МихалковаКсения Раппопорт
Рекомендуем
Кадр из трейлера фильма Китобой
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
Телеведущий Иван Ургант
Ургант посмеялся над рейтингом лучших российских актеров десятилетия
Актриса Кристина Асмус
“Лежу под капельницей”: Асмус рассказала о проблемах со здоровьем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Американская модель и актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций
Участник команды Уральские пельмени Вячеслав Мясников
Звезда “Уральских пельменей” поразил фанатов кардинальной сменой имиджа
Певица Валерия
Валерия прокомментировала видео со своей госпитализацией
91-летняя участница Голоса 60+ вышла в финал
"Очень жаль!" 91-летнюю участницу "Голоса 60+" удивил выбор Гвердцители
Анфиса Чехова
"Не изнуряю себя диетами": Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
Певица Валерия
В Сети затравили Валерию за внешний вид
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Австралийская модель Аниянг Денг
Австралийская модель поразила Сеть “экстраординарным” цветом кожи
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Участник "Кривого зеркала" рассказал о болезни Вячеслава Войнаровского
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Здание Центрального банка РФ в Москве
В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния