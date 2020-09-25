https://ria.ru/20200925/zagortsev-1577782991.html

Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение

Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, прокомментировал ситуацию изданию "Подъем". РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:15

2020-09-25T17:15

2020-09-25T17:27

ялта

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель мэра <a href="https://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank">Ялты</a> Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, прокомментировал ситуацию изданию <a href="https://pdmnews.ru/16305/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a>. Он пояснил, что изначально вообще не планировал работать в администрации, а в Крым приехал на лечение. При этом он был давно знаком с мэром города Иваном Имгрунтом и тот знал, что Загорцев — "крепкий хозяйственник". В день, когда стало известно о его назначении, в Сети появился ролик, в котором чиновник поддержал протестующих в Белоруссии и попросил россиян не вмешиваться в дела соседней страны. По словам Загорцева, видео он записывал еще в августе, когда "не на должностях был", причем ролик был предназначен "персонально нескольким людям".Загорцева назначили на пост замглавы Ялты 21 сентября. Через несколько дней Имгрунт <a href="https://ria.ru/20200925/protesty-1577745360.html" target="_blank">уволил его из-за высказываний</a>, "несовместимых с должностью заместителя".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, белоруссия, общество