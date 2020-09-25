https://ria.ru/20200925/zagortsev-1577782991.html
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Заместитель мэра Ялты Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, прокомментировал ситуацию изданию "Подъем". РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:15
2020-09-25T17:15
2020-09-25T17:27
ялта
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Заместитель мэра <a href="https://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank">Ялты</a> Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, прокомментировал ситуацию изданию <a href="https://pdmnews.ru/16305/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Подъем"</a>. Он пояснил, что изначально вообще не планировал работать в администрации, а в Крым приехал на лечение. При этом он был давно знаком с мэром города Иваном Имгрунтом и тот знал, что Загорцев — "крепкий хозяйственник". В день, когда стало известно о его назначении, в Сети появился ролик, в котором чиновник поддержал протестующих в Белоруссии и попросил россиян не вмешиваться в дела соседней страны. По словам Загорцева, видео он записывал еще в августе, когда "не на должностях был", причем ролик был предназначен "персонально нескольким людям".Загорцева назначили на пост замглавы Ялты 21 сентября. Через несколько дней Имгрунт <a href="https://ria.ru/20200925/protesty-1577745360.html" target="_blank">уволил его из-за высказываний</a>, "несовместимых с должностью заместителя".
Антон
Очередное доказательство об отсутствии права на свое мнение в России. Сталинизм.
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Александр Марков
ко всему еще и лжец
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ялта
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ялта, белоруссия, общество
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Заместитель мэра Ялты
Михаил Загорцев, которого уволили после высказываний о протестах в Белоруссии, прокомментировал ситуацию изданию "Подъем"
.
Он пояснил, что изначально вообще не планировал работать в администрации, а в Крым приехал на лечение. При этом он был давно знаком с мэром города Иваном Имгрунтом и тот знал, что Загорцев — "крепкий хозяйственник".
"Подлечился, почувствовал себя неплохо, ну а мэр Ялты, зная мой опыт, предложил работу в ЖКХ, которая Ялте очень необходима. Ситуацию использовали некоторые местные товарищи, потому что не всем нужен порядок", — отметил Загорцев.
В день, когда стало известно о его назначении, в Сети появился ролик, в котором чиновник поддержал протестующих в Белоруссии и попросил россиян не вмешиваться в дела соседней страны.
По словам Загорцева, видео он записывал еще в августе, когда "не на должностях был", причем ролик был предназначен "персонально нескольким людям".
Загорцева назначили на пост замглавы Ялты 21 сентября. Через несколько дней Имгрунт уволил его из-за высказываний
, "несовместимых с должностью заместителя".