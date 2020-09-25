https://ria.ru/20200925/protesty-1577745360.html

Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии

Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:31

2020-09-25T10:31

2020-09-25T10:31

протесты в белоруссии

ялта

белоруссия

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Заместитель главы городской администрации <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялты</a> Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр города Иван Имгрунт.Ранее Загорцев записал открытое видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Он поддержал протесты в стране, а также призвал чиновников и правоохранителей перейти на сторону народа. Загорцев также признался, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. Обращение было записано в августе до назначения на должность замглавы администрации.

https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html

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ялта

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, белоруссия, в мире