Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр города Иван Имгрунт.
Ранее Загорцев записал открытое видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела Белоруссии. Он поддержал протесты в стране, а также призвал чиновников и правоохранителей перейти на сторону народа. Загорцев также признался, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. Обращение было записано в августе до назначения на должность замглавы администрации.
"Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось (про) его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя", - сказал Имгрунт.
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