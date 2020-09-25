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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200925/protesty-1577745360.html
Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:31
2020-09-25T10:31
протесты в белоруссии
ялта
белоруссия
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Заместитель главы городской администрации <a href="http://ria.ru/location_Yalta/" target="_blank" data-auto="true">Ялты</a> Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр города Иван Имгрунт.Ранее Загорцев записал открытое видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Он поддержал протесты в стране, а также призвал чиновников и правоохранителей перейти на сторону народа. Загорцев также признался, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. Обращение было записано в августе до назначения на должность замглавы администрации.
https://ria.ru/20200924/dubinki-i-vodomety-protesty-v-belorussii-vspykhnuli-s-novoy-siloy-1577729931.html
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ялта, белоруссия, в мире

Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии

10:31 25.09.2020
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© Фото : официальный сайт города ЯлтаКонстантин Шимановский и Иван Имгрунт
Константин Шимановский и Иван Имгрунт - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : официальный сайт города Ялта
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев уволен из-за высказываний, которые несовместимы с занимаемой должностью, сообщил РИА Новости мэр города Иван Имгрунт.
Ранее Загорцев записал открытое видеообращение, в котором призвал россиян не вмешиваться в дела Белоруссии. Он поддержал протесты в стране, а также призвал чиновников и правоохранителей перейти на сторону народа. Загорцев также признался, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады. Обращение было записано в августе до назначения на должность замглавы администрации.
"Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось (про) его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя", - сказал Имгрунт.
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силой - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 19:34
Дубинки и водометы: протесты в Белоруссии вспыхнули с новой силойВ Белоруссии после инаугурации президента Александра Лукашенко 23 сентября прокатилась очередная волна протестов. Митинги приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с силовиками. Правоохранительными органами были задержаны свыше 360 человек, из них – 252 человека в Минске.
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Протесты в БелоруссииЯлтаБелоруссияВ мире
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