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Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском
Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в Усолье-Сибирском предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:21
2020-09-25T14:26
россия
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a> предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Отмечается, что это является основанием для введения ЧС регионального характера на территории Усолье-Сибирского. Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС регионального масштаба из-за сложившейся ситуации на территории "Усольехимпрома".Компания "Федеральный экологический оператор", входящая в состав госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", сейчас занимается ликвидацией экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". В числе первоочередных задач - рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация нефтяной линзы вблизи <a href="http://ria.ru/location_Angara/" target="_blank" data-auto="true">Ангары</a>, ликвидация 16 ёмкостей с ядохимикатами и пяти скважин, куда откачивались токсичные отходы.
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россия
иркутская область
усолье-сибирское
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россия, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском

14:21 25.09.2020 (обновлено: 14:26 25.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаброшенное предприятие "Усольехимпром"
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в Усолье-Сибирском предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства Иркутской области.

"По предварительной информации управления Росприроднадзора Иркутской области, размер вреда, причинённого окружающей среде в результате деятельности ООО "Усолье-Химпром", ООО "Усолье-Сибирский силикон" и других организаций, составляет около одного миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это является основанием для введения ЧС регионального характера на территории Усолье-Сибирского. Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС регионального масштаба из-за сложившейся ситуации на территории "Усольехимпрома".
Компания "Федеральный экологический оператор", входящая в состав госкорпорации "Росатом", сейчас занимается ликвидацией экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". В числе первоочередных задач - рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация нефтяной линзы вблизи Ангары, ликвидация 16 ёмкостей с ядохимикатами и пяти скважин, куда откачивались токсичные отходы.
Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин и первый заместитель начальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик во время совещания в городе Усолье-Сибирское - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 09:13
Мэр Усолья-Сибирского рассказал, чем опасна загрязненная территория
002411
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РоссияИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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