https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском
Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в Усолье-Сибирском предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:21
2020-09-25T14:21
2020-09-25T14:26
россия
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a> предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Отмечается, что это является основанием для введения ЧС регионального характера на территории Усолье-Сибирского. Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС регионального масштаба из-за сложившейся ситуации на территории "Усольехимпрома".Компания "Федеральный экологический оператор", входящая в состав госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", сейчас занимается ликвидацией экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". В числе первоочередных задач - рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация нефтяной линзы вблизи <a href="http://ria.ru/location_Angara/" target="_blank" data-auto="true">Ангары</a>, ликвидация 16 ёмкостей с ядохимикатами и пяти скважин, куда откачивались токсичные отходы.
https://ria.ru/20200807/1575475010.html
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россия
иркутская область
усолье-сибирское
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, усолье-сибирское, общество