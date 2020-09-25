https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html

Иркутские власти оценили ущерб природе от загрязнения в Усолье-Сибирском

Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в Усолье-Сибирском предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:21

2020-09-25T14:21

2020-09-25T14:26

россия

иркутская область

усолье-сибирское

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048700_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_36707d369136efa94101dd63943e640e.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Вред окружающей среде из-за ситуации на бывшем химкомбинате в <a href="http://ria.ru/location_Usole_Sibirskoe/" target="_blank" data-auto="true">Усолье-Сибирском</a> предварительно составил около 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Отмечается, что это является основанием для введения ЧС регионального характера на территории Усолье-Сибирского. Ранее сообщалось, что в городе введен режим ЧС регионального масштаба из-за сложившейся ситуации на территории "Усольехимпрома".Компания "Федеральный экологический оператор", входящая в состав госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", сейчас занимается ликвидацией экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". В числе первоочередных задач - рекультивация цеха ртутного электролиза, локализация нефтяной линзы вблизи <a href="http://ria.ru/location_Angara/" target="_blank" data-auto="true">Ангары</a>, ликвидация 16 ёмкостей с ядохимикатами и пяти скважин, куда откачивались токсичные отходы.

https://ria.ru/20200807/1575475010.html

1

россия

иркутская область

усолье-сибирское

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иркутская область, усолье-сибирское, общество