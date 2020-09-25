Глава Генштаба заявил о максимальной открытости учений "Кавказ-2020"
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.
Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.
Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.
На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.
На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.
Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.
Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".
В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.
Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.
Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.