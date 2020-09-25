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Глава Генштаба заявил о максимальной открытости учений "Кавказ-2020"
Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ максимально открыто для третьих стран проводило... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:53
2020-09-25T17:53
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
генеральный штаб вооруженных сил рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости.</strong> Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> максимально открыто для третьих стран проводило как подготовку, так и сами стратегические учения "Кавказ-2020"."Традиционно подготовка и проведение стратегического учения строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах… Информация о действиях войск в ходе учения оперативно размещается на ресурсах министерства обороны Российской Федерации, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами", - сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.Он подчеркнул, что учения не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая, по его словам, носит оборонительный характер.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), генеральный штаб вооруженных сил рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире

Глава Генштаба заявил о максимальной открытости учений "Кавказ-2020"

17:53 25.09.2020
257
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-90А на командно-штабных учениях "Кавказ-2020" на полигоне "Капустин Яр"
Танк Т-90А на командно-штабных учениях Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ максимально открыто для третьих стран проводило как подготовку, так и сами стратегические учения "Кавказ-2020".
"Традиционно подготовка и проведение стратегического учения строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах… Информация о действиях войск в ходе учения оперативно размещается на ресурсах министерства обороны Российской Федерации, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами", - сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.
Он подчеркнул, что учения не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая, по его словам, носит оборонительный характер.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Валерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Генеральный штаб Вооруженных сил РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
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