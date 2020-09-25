https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577785917.html

Глава Генштаба заявил о максимальной открытости учений "Кавказ-2020"

Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ максимально открыто для третьих стран проводило... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:53

2020-09-25T17:53

2020-09-25T17:53

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

генеральный штаб вооруженных сил рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен – РИА Новости.</strong> Начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны РФ</a> максимально открыто для третьих стран проводило как подготовку, так и сами стратегические учения "Кавказ-2020"."Традиционно подготовка и проведение стратегического учения строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах… Информация о действиях войск в ходе учения оперативно размещается на ресурсах министерства обороны Российской Федерации, а также ведущими российскими и зарубежными информационными агентствами", - сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.Он подчеркнул, что учения не были направлены против других стран и соответствовали российской военной доктрине, которая, по его словам, носит оборонительный характер.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), генеральный штаб вооруженных сил рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире