https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T20:36

2020-09-25T20:36

2020-09-25T20:40

россия

нобелевская премия мира

костромская область

чухломский район

политика

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Победившую на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a> уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московский комсомолец"</a>. Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель."Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.Главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a> ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации. По <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">словам</a> избранной главы поселения, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.

https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html

https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html

Dik Kim Это как же местных должны были достать старый глава ?)) 164

Клуб имени Маркова Эта премия давно себя изжила. Посмотрите на победителей. 149

59

россия

костромская область

чухломский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нобелевская премия мира, костромская область, чухломский район, политика