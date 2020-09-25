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https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:36
2020-09-25T20:40
россия
нобелевская премия мира
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Победившую на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a> уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московский комсомолец"</a>. Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель."Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.Главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a> ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации. По <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">словам</a> избранной главы поселения, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html
Это как же местных должны были достать старый глава ?))
164
Эта премия давно себя изжила. Посмотрите на победителей.
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россия
костромская область
чухломский район
РИА Новости
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россия, нобелевская премия мира, костромская область, чухломский район, политика

Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

20:36 25.09.2020 (обновлено: 20:40 25.09.2020)
186605
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец". Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.
Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 14:30Единый день голосования — 2020
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".
Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.
Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель.
"Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.
Главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации. По словам избранной главы поселения, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.
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509154841254
Обсудить59
РоссияНобелевская премия мираКостромская областьЧухломский районПолитика
Популярные комментарии
Это как же местных должны были достать старый глава ?))
25 сентября, 20:41
Dik KimDik Kim
140120009
Эта премия давно себя изжила. Посмотрите на победителей.
25 сентября, 20:50
Клуб имени МарковаКлуб имени Маркова
133301012
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