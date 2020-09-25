https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577794656.html
Победившую на выборах уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира
Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T20:36
2020-09-25T20:36
2020-09-25T20:40
россия
нобелевская премия мира
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Победившую на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a> уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московский комсомолец"</a>. Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики. Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель."Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.Главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a> ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации. По <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">словам</a> избранной главы поселения, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.
https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html
Dik Kim
Это как же местных должны были достать старый глава ?))
164
Клуб имени Маркова
Эта премия давно себя изжила. Посмотрите на победителей.
149
59
россия
костромская область
чухломский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нобелевская премия мира, костромская область, чухломский район, политика
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области
уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец"
. Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания.
Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.
Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".
Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.
Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель.
"Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.
Главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района
ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации. По словам
избранной главы поселения, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами" и намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.