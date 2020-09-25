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Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, рассказала РЕН ТВ о своих планах. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:03
2020-09-25T08:45
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a>, рассказала <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> о своих планах.Женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Чухломского района</a>, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.По словам Удгодской, она приняла результаты голосования с хорошими чувствами. "Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", — заявила она.В частности, избранный глава поселения намерена заняться чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами. При этом она отметила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.
https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html
Это же каким упырем надо было быть бывшему главе, чтобы люди предпочли выбрать уборщицу
245
"Случайно"? Нет. Это не случайность. Вот, что "властям" следует понять.
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костромская область
чухломский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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костромская область, чухломский район, политика

Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах

02:03 25.09.2020 (обновлено: 08:45 25.09.2020)
113846
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области, рассказала РЕН ТВ о своих планах.
Женщину, которая убиралась в здании администрации, избрали главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама она призналась, что была лишь техническим кандидатом и должна была просто создать видимость конкуренции действующему главе поселения.
По словам Удгодской, она приняла результаты голосования с хорошими чувствами. "Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем", — заявила она.
В частности, избранный глава поселения намерена заняться чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами. При этом она отметила, что в ее команде останутся те люди, которые работали при прежней администрации.
Люди участвуют в голосовании на выборах в местные органы власти в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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852242217427
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Костромская областьЧухломский районПолитика
Популярные комментарии
Это же каким упырем надо было быть бывшему главе, чтобы люди предпочли выбрать уборщицу
25 сентября, 06:13
aalex-am1
217210205
"Случайно"? Нет. Это не случайность. Вот, что "властям" следует понять.
25 сентября, 06:22
Albert AkopyanAlbert Akopyan
158201010
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