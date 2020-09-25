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Медиавойны
https://ria.ru/20200925/twitter-1577793018.html
Twitter расширит маркировку контролируемых государством аккаунтов
Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что социальная сеть планирует расширить на все страны маркировку аккаунтов, связанных с государством, в частности... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:52
2020-09-25T21:01
медиавойны
медиавойны
джек дорси
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Основатель и глава Twitter <a href="http://ria.ru/person_Dzhek_Dorsi/" target="_blank" data-auto="true">Джек Дорси</a> заявил, что социальная сеть планирует расширить на все страны маркировку аккаунтов, связанных с государством, в частности помечать принадлежащие государству СМИ."Да, мы собираемся. Мы хотели начать с малого, с более известных организаций, с помощью которых мы могли бы научиться, протестировать систему, и потом, когда мы будем понимать как позитивные, так и отрицательные стороны (технологии. — Прим. ред.), по мере ее улучшения мы могли бы распространить ее (маркировку. — Прим. ред.) на все больше (аккаунтов. — Прим. ред.)", — сказал Дорси в ходе выступления на форуме Oslo Freedom Forum, отвечая на вопрос, планирует ли соцсеть расширить на весь мир маркировку правительственных аккаунтов и аккаунтов госСМИ, таких как телеканал RT. Трансляция велась на YouTube-канале форума.Ранее компания <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.Сообщалось, что специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента России, правительства и зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства России при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.На страницах РИА Новости, РИА Новости Спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", программы "Вести" и "Вести FM", RT, личной странице главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка — "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
https://ria.ru/20200820/1576027654.html
https://ria.ru/20200903/tramp-1576712562.html
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медиавойны, джек дорси, twitter, в мире

Twitter расширит маркировку контролируемых государством аккаунтов

19:52 25.09.2020 (обновлено: 21:01 25.09.2020)
636
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что социальная сеть планирует расширить на все страны маркировку аккаунтов, связанных с государством, в частности помечать принадлежащие государству СМИ.
"Да, мы собираемся. Мы хотели начать с малого, с более известных организаций, с помощью которых мы могли бы научиться, протестировать систему, и потом, когда мы будем понимать как позитивные, так и отрицательные стороны (технологии. — Прим. ред.), по мере ее улучшения мы могли бы распространить ее (маркировку. — Прим. ред.) на все больше (аккаунтов. — Прим. ред.)", — сказал Дорси в ходе выступления на форуме Oslo Freedom Forum, отвечая на вопрос, планирует ли соцсеть расширить на весь мир маркировку правительственных аккаунтов и аккаунтов госСМИ, таких как телеканал RT. Трансляция велась на YouTube-канале форума.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 12:11Медиавойны
Twitter перестал выдавать в поиске Sputnik
Ранее компания Twitter сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.
Сообщалось, что специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента России, правительства и зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства России при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.
На страницах РИА Новости, РИА Новости Спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", программы "Вести" и "Вести FM", RT, личной странице главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка — "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 23:52
Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
2700012
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МедиавойныМедиавойныДжек ДорсиTwitterВ мире
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