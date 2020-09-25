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В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:41
2020-09-25T09:44
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.Прокуратура начала проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области."Мы организовали проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области на предмет того, как они осуществляли мониторинг местонахождения тигра, его охрану, как оперативно они сработали, когда сигналы с ошейника перестали подаваться. Будем давать оценку действиям управления животного мира", - сказал Зюбин.Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> написал в Instagram, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию"."Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в <a href="http://ria.ru/location_Svobodnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Свободненском районе</a>, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех километрах от места последней локации", - написал он.Глава Приамурья пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных."С рук им это не сойдет!" - заверил он.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2019 года тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая тигров выпустили на волю.По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.Краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области убили браконьеры, сообщает региональное управление по охране животного мира.Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram сообщил, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию" и пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных в убийстве тигра.
https://ria.ru/20200729/1575077359.html
судить как за убийство человека
62
Тут надо еще разбираться может он на кого-то напал. Иначе тогда почему оставили тело и шкуру...
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амурская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
амурская область, происшествия

В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика

07:41 25.09.2020 (обновлено: 09:44 25.09.2020)
42185
© Фото предоставлено генеральным директором Центра "Амурский тигр" Сергеем Арамилевым Тигры Павлик и Елена в Приморье
Тигры Павлик и Елена в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото предоставлено генеральным директором Центра "Амурский тигр" Сергеем Арамилевым
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.
"Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ - незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ", - сообщил Зюбин.
Прокуратура начала проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области.
"Мы организовали проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области на предмет того, как они осуществляли мониторинг местонахождения тигра, его охрану, как оперативно они сработали, когда сигналы с ошейника перестали подаваться. Будем давать оценку действиям управления животного мира", - сказал Зюбин.
Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в Instagram, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию".
"Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в Свободненском районе, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех километрах от места последней локации", - написал он.
Глава Приамурья пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных.
"С рук им это не сойдет!" - заверил он.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2019 года тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая тигров выпустили на волю.
По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 03:53
Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра
Краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области убили браконьеры, сообщает региональное управление по охране животного мира.
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram сообщил, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию" и пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных в убийстве тигра.
3312628650
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Амурская областьПроисшествия
Популярные комментарии
судить как за убийство человека
25 сентября, 07:45
Валентина ПушкареваВалентина Пушкарева
6000200
Тут надо еще разбираться может он на кого-то напал. Иначе тогда почему оставили тело и шкуру...
25 сентября, 08:16
Сергей СальниковСергей Сальников
8010415
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