https://ria.ru/20200925/tigr-1577740047.html

В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика

Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:41

2020-09-25T07:41

2020-09-25T09:44

амурская область

происшествия

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.Прокуратура начала проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области."Мы организовали проверку в отношении управления по охране животного мира Амурской области на предмет того, как они осуществляли мониторинг местонахождения тигра, его охрану, как оперативно они сработали, когда сигналы с ошейника перестали подаваться. Будем давать оценку действиям управления животного мира", - сказал Зюбин.Губернатор Амурской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a> написал в Instagram, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию"."Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в <a href="http://ria.ru/location_Svobodnenskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Свободненском районе</a>, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех километрах от места последней локации", - написал он.Глава Приамурья пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных."С рук им это не сойдет!" - заверил он.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2019 года тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая тигров выпустили на волю.По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.Краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области убили браконьеры, сообщает региональное управление по охране животного мира.Губернатор Амурской области Василий Орлов в Instagram сообщил, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию" и пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных в убийстве тигра.

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амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия