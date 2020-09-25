https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить морской порт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:58
2020-09-25T10:58
2020-09-25T13:09
белорусская аэс
александр лукашенко
ленинградская область
экономика
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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">БелАЭС</a>."Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области – ред.), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.По его словам, белорусская сторона очень много сейчас говорит и работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров. "Порты – это же <a href="https://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast" target="_blank">Ленинградская область</a>, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20200918/aes-1577434363.html
Владимир Ф. Быченков
Вот это уже деловой подход. Полагаю, что он будет успешен.
108
Александр Russia
Чет не понял. У Беларуси есть выход к морю? Зачем строить причал, если нет своего выхода к морю. Там 450 километров через Псков до Питера.
100
18
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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белорусская аэс, александр лукашенко, ленинградская область, экономика