https://ria.ru/20200925/terminal-1577748345.html

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить морской порт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:58

2020-09-25T10:58

2020-09-25T13:09

белорусская аэс

александр лукашенко

ленинградская область

экономика

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<strong>МИНСК, 25 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение <a href="https://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS" target="_blank">БелАЭС</a>."Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области – ред.), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.По его словам, белорусская сторона очень много сейчас говорит и работает над изменением логистики по поставкам белорусских товаров. "Порты – это же <a href="https://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast" target="_blank">Ленинградская область</a>, нам надо договориться во что бы то ни стало. Вопрос – железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20200918/aes-1577434363.html

Владимир Ф. Быченков Вот это уже деловой подход. Полагаю, что он будет успешен. 108

Александр Russia Чет не понял. У Беларуси есть выход к морю? Зачем строить причал, если нет своего выхода к морю. Там 450 километров через Псков до Питера. 100

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ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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белорусская аэс, александр лукашенко, ленинградская область, экономика