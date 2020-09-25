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https://ria.ru/20200925/stena-1577747864.html
Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
Возведение новой "стены" между Россией и Западом из-за дела Алексея Навального не приведет ни к чему, заявил в прямом эфире телеканала N24 немецкий дипломат,... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:50
2020-09-25T10:50
госпитализация алексея навального
вольфганг ишингер
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости.</strong> Возведение новой "стены" между Россией и Западом из-за дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> не приведет ни к чему, заявил в прямом эфире телеканала N24 немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности <a href="http://ria.ru/person_Volfgang_Ishinger_2/" target="_blank" data-auto="true">Вольфганг Ишингер</a>."Мы должны воспринимать Россию серьезно. Ни к чему не приведет, если мы сейчас попытаемся из-за Навального и других печальных и ужасных событий возвести новую "стену" между Западом и Россией. Россия - наш большой сосед, есть шанс сотрудничать с Россией в вопросе ли климатической политики, ближневосточной политики или... сложного вопроса украинской политики, нужно использовать этот шанс", - сказал Ишингер.Он добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> "не может требовать полной блокады России, это не приведет нас ни к чему".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577743658.html
https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577746047.html
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швеция
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госпитализация алексея навального, вольфганг ишингер, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального

10:50 25.09.2020
17938
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Возведение новой "стены" между Россией и Западом из-за дела Алексея Навального не приведет ни к чему, заявил в прямом эфире телеканала N24 немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"Мы должны воспринимать Россию серьезно. Ни к чему не приведет, если мы сейчас попытаемся из-за Навального и других печальных и ужасных событий возвести новую "стену" между Западом и Россией. Россия - наш большой сосед, есть шанс сотрудничать с Россией в вопросе ли климатической политики, ближневосточной политики или... сложного вопроса украинской политики, нужно использовать этот шанс", - сказал Ишингер.
Он добавил, что Европа "не может требовать полной блокады России, это не приведет нас ни к чему".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 09:59
Косачев ответил на идею ввести санкции против России из-за Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан 22 сентября из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 10:36
В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
57610513
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Госпитализация Алексея НавальногоВольфганг ИшингерАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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