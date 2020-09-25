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https://ria.ru/20200925/skripali-1577751615.html
Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей
Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:23
2020-09-25T11:23
леонид ринк
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Разработчик "Новичка" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a> считает, что отравление Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a> в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок"."Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось. Помните интервью с дочкой Скрипаля? У нее на горле шрамик был. Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку", - сказал он интервью РИА Новости.Фентанил – применяемый в анестезиологии синтетический опиодный анальгетик, обладающий наркотическими свойствами.По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.Название "Новичок" стало широко известно после инцидента в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.<strong><a href="https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://ria.ru/20190304/1551469763.html
Для кого эта очередная версия? Для Запада? Так они плевать хотели даже на очевидные факты, делают то, что считают нужным - гадят России. Для россиян? Так мы и так знаем, что там была самая что ни на есть низкопробная провокация.
135
А что тут такого? Может пропустил кто ранее эту информацию.
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солсбери
РИА Новости
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РИА Новости
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леонид ринк, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, в мире

Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей

11:23 25.09.2020
45951
© AP Photo / Dylan Martinez/PoolЮлия Скрипаль
Юлия Скрипаль - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Dylan Martinez/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок".
"Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось. Помните интервью с дочкой Скрипаля? У нее на горле шрамик был. Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку", - сказал он интервью РИА Новости.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
Фентанил – применяемый в анестезиологии синтетический опиодный анальгетик, обладающий наркотическими свойствами.
По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в Солсбери прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.
Название "Новичок" стало широко известно после инцидента в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >>
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 04.03.2019
4 марта 2019, 02:23
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
3151211513
Обсудить7
Леонид РинкСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВ мире
Популярные комментарии
Для кого эта очередная версия? Для Запада? Так они плевать хотели даже на очевидные факты, делают то, что считают нужным - гадят России. Для россиян? Так мы и так знаем, что там была самая что ни на есть низкопробная провокация.
25 сентября, 11:36
ppiligrimwl
10310138
А что тут такого? Может пропустил кто ранее эту информацию.
25 сентября, 11:45
Vanya DuplinVanya Duplin
2540002
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