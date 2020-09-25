https://ria.ru/20200925/skripali-1577751615.html

Разработчик "Новичка" предложил свою версию отравления Скрипалей

Разработчик "Новичка" Леонид Ринк считает, что отравление Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:23

2020-09-25T11:23

2020-09-25T11:23

леонид ринк

солсбери

юлия скрипаль

сергей скрипаль

дело об отравлении скрипалей

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Разработчик "Новичка" <a href="https://ria.ru/person_leonid-rink" target="_blank">Леонид Ринк</a> считает, что отравление Сергея и <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Скрипалей</a> в 2018 году было вызвано передозировкой синтетическим опиоидом фентанилом, а не фосфорным отравляющим веществом "Новичок"."Никаких поводов считать у них фосфорное отравление не было. Более того, британские власти нечаянно или по глупости своей раскрыли, что с ними случилось. Помните интервью с дочкой Скрипаля? У нее на горле шрамик был. Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются как от фосфора, а расслабляются как от фентанилов. Поэтому язык расслабляется, затыкает гортань и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный "Новичку", - сказал он интервью РИА Новости.Фентанил – применяемый в анестезиологии синтетический опиодный анальгетик, обладающий наркотическими свойствами.По словам Ринка, утром в день отравления Скрипалей в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a> прошел репортаж о передозировке 12 человек фентанилом, среди них было двое русских. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим "назначили" фосфорное отравление, отметил он.Название "Новичок" стало широко известно после инцидента в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, или "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.<strong><a href="https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Леонида Ринка >></a></strong>

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://ria.ru/20190304/1551469763.html

piligrimwl Для кого эта очередная версия? Для Запада? Так они плевать хотели даже на очевидные факты, делают то, что считают нужным - гадят России. Для россиян? Так мы и так знаем, что там была самая что ни на есть низкопробная провокация. 135

Vanya Duplin А что тут такого? Может пропустил кто ранее эту информацию. 31

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солсбери

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ринк, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, в мире