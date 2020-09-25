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Джабаров назвал планы ЕС расширить санкции против России лихорадкой
Санкционные планы расширить список индивидуальных санкций против России за Украину прямо противоречат тем задачам, которые стоят перед всем миром из-за пандемии РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:36
2020-09-25T15:36
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
евросоюз
украина
безопасность
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Санкционные планы расширить список индивидуальных санкций против России за Украину прямо противоречат тем задачам, которые стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Комитет постоянных представителей стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Особенно "актуально" это, конечно, на фоне второй волны пандемии коронавируса. В то время как наш президент призывает к открытию "зелёных" коридоров, чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы", - заявил Джабаров.
https://ria.ru/20200924/evropa-1577675585.html
россия
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, украина, безопасность

Джабаров назвал планы ЕС расширить санкции против России лихорадкой

15:36 25.09.2020
403
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Санкционные планы расширить список индивидуальных санкций против России за Украину прямо противоречат тем задачам, которые стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
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"Особенно "актуально" это, конечно, на фоне второй волны пандемии коронавируса. В то время как наш президент призывает к открытию "зелёных" коридоров, чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы", - заявил Джабаров.

"Санкционная лихорадка охватила всех", - констатировал сенатор.

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РоссияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвросоюзУкраинаБезопасность
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