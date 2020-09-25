https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577776011.html

Джабаров назвал планы ЕС расширить санкции против России лихорадкой

Санкционные планы расширить список индивидуальных санкций против России за Украину прямо противоречат тем задачам, которые стоят перед всем миром из-за пандемии РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:36

2020-09-25T15:36

2020-09-25T15:36

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

евросоюз

украина

безопасность

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Санкционные планы расширить список индивидуальных санкций против России за Украину прямо противоречат тем задачам, которые стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Комитет постоянных представителей стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> (COREPER) на своем заседании в понедельник, 28 сентября, может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка в рамках действующих индивидуальных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС."Особенно "актуально" это, конечно, на фоне второй волны пандемии коронавируса. В то время как наш президент призывает к открытию "зелёных" коридоров, чтобы иметь возможность оказать и получить медицинскую и гуманитарную помощь, они своими санкциями все закрывают. Ну что сказать, молодцы", - заявил Джабаров.

https://ria.ru/20200924/evropa-1577675585.html

россия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, совет федерации рф, евросоюз, украина, безопасность